Ezért van szüksége a Williamsnek saját versenyzői akadémiára

Az elmúlt 10 évben a Williamsnek jóval fontosabb teendői is adódtak, mint a tehetséggondozás, legutóbb még a 2010-es évek elején Valtteri Bottas kapott széleskörű felkészítést a grove-i csapattól, amiben nagy szerepe volt Toto Wolff williamses kapcsolatainak.

Nicholas Latifi és Lance Stroll már úgy került a programjukba, hogy a pénzügyi hátterüknek köszönhetően egyértelmű volt, hogy el fognak jutni a Forma-1-ig, rajtuk kívül a programból csak Jack Aitken mutatkozhatott még be az F1-ben a 2020-as Szahír Nagydíjon, amíg George Russell a beteg Hamiltont helyettesítette a Mercedesnél.

A Jost Capito érkezését követő átszervezés keretein belül került a csapathoz sportigazgatóként Sven Smeets, aki szintén a VW raliprogramján dolgozott, akinek a feladatai közé az FIA-val való kapcsolattartás mellett most a Williams akadémiájának felépítése lett.

„Olyan programot akarunk kialakítani, mint amilyennel az Alfa Romeo, az Alpine, a Mercedes, vagy a Red Bull rendelkezik” – nyilatkozta Smeets a Motorsport.com holland kiadásának.

„Azért láttunk neki az akadémia bővítésének, mert elsőkézből tapasztalatuk meg, mennyire fontos, hogy legyenek saját nevelésű pilótáid.”

„Lehet, hogy akadémia nélkül olyan szerencsés helyzetbe kerülsz, hogy valamelyik topcsapatnál nem marad hely egy tehetségnek, ezért hozzád kerül. George Russell-lel azonban ennek az opciónak megtapasztaltuk a másik oldalát is” – utalt Smeets arra, hogy a Williams hiába tartotta volna magánál Russellt, hogy segítse a csapat felemelkedését, a Mercedes bármikor úgy dönthetett, hogy véget vet a kölcsönszerződésnek.

„Ha vissza akarsz térni az élmezőnybe, olyan pilótákra van szükséged, akik közvetlenül hozzád tartoznak, akiket nem veszítesz el egyből, amikor már éppen elkezdhetnéd learatni a beléjük fektetett munka gyümölcsét.”

A Williams akadémiájában jelenleg három olyan tehetség van, akiknek hosszabb távon esélyük lehet az F1-be jutásra: Logan Sargeant a tavaly elbocsájtott Dan Ticktum helyét vette át, az amerikai pilóta pedig idén teljesíti az első teljes szezonját az F2-ben, miután 2020-ban és 2021-ben is meggyőző teljesítményt nyújtott az F3-ban.

Zak O’Sullivanre, a GB3 2021-es bajnokára idén csaptak le, és fel is vitték az F3-ba, és alig 1 hónapja jelentették be Oliver Gray szerződtetését is, aki 2019-ben brit X30 junior bajnok lett, tavaly pedig két futamgyőzelemmel mutatkozott be a brit F4-ben.