Ezért van 18 hónapos fejlesztési hátrányban a McLaren

Key és a csapatvezető, Andreas Seidl 2019 elején csatlakoztak a McLarenhez, ahol komolyabb átszervezések kezdődtek, miután az előző éveket a mezőny második felében töltötték. Ezt követően a wokingiak formája lassacskán javulásnak indult, és évről évre egyre több pontot szereztek.

Tavaly ráadásul 2012 után sikerült megszerezniük első futamgyőzelmüket is Daniel Ricciardo révén. Az idei új szabályok miatt azonban most ismét visszaestek, és csak 159 pontot szereztek a 2021-ben látott 275 ellenében. Emellett az Alpine is megelőzte őket a konstruktőri pontversenyben.

A technikai igazgatóként dolgozó Key most kifejtette, hogy mi történt náluk házon belül az elmúlt időszakban. „Úgy vélem, maga a versenycsapat remek munkát végez, de még nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk” – mondta többek között a RacingNews365-nek.

Még több F1 hír: Vettel mehetett volna a Mercedeshez, végül ezért nem mellettük döntött

„2019-ben megérkeztünk Andreasszal, és rögtön láttuk, hogy javítani kell az infrastruktúrán, mert az kissé elavult. Volt egy bővítési tervünk a kulcsfontosságú területekre, de aztán megérkezett a járvány, és mindent le kellett állítani.”

„Emiatt pedig még nem sikerült learatni az infrastrukturális fejlesztések gyümölcsét, azok még mindig folyamatban vannak, de így is 18 hónapos hátrányban vagyunk. Most igyekszünk mindent újrakalkulálni már a költségvetési limit alatt, miközben új embereket veszünk fel a teljesítményközpontú területeken.”

„Az ehhez hasonló hosszú távú tervek pedig most csorbát szenvedtek, tehát várakozni kell.” A McLaren egyébként elszánta magát egy új szélcsatorna építésére is, amely szintén komoly segítség lehetne számukra az autó fejlesztésénél, de annak hatásait is vélhetően csak évek múlva fogják majd igazán érezni.

Seidl szerint már nem igazán lehet szerencsével a dobogóra érni