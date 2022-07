Ezért váltotta le az eredeti oldaldoboz-koncepcióját a McLaren

A 2022-es szezon elején látott sokszínűség az autók formáival, egyedi megoldásaival kapcsolatban még a csapatokat is lenyűgözte, azonban ahogyan arra számítani lehetett, a korábban megszokottnál kisebb fejlesztési szabadság miatt viszonylag hamar elkezdtek egymásra hasonlítani az autók.

Különösen nagy eltérések voltak az autók oldaldobozai között. A McLaren látszólag mintha az előző szabályrendszerhez akart volna visszanyúlni a saját kialakításával, az oldaldoboz méretének minimalizálásával.

A leegyszerűsített első szárnyakkal, valamint a bargeboardok és az outwashra építő fékhűtők és felnik betiltásával azonban a mérnököknek sokkal kevesebb eszközük maradt az első kerék generálta turbulens levegő irányítására, amely így csúnyán beleronthatott a padlólemez tetejére vezetett áramlatok hatékony működésébe.

Éppen ezért bizonyult követendő példának a Red Bull, Alpine, Ferrari megoldása, akik hasonló elvet követnek a saját dizájnjukkal. A cél minden esetben az, hogy a szélesre meghagyott oldaldoboz messze tartsa a turbulens levegőt az autó érzékenyebb részeitől, és a levegőt a padlólemez teteje helyett az oldaldoboz fölött, lefelé hajló Coanda-rámpával vezessék a diffúzor fölé.

McLaren MLC36 Fotó készítője: Giorgio Piola

A McLaren pedig szintén ezt az elvet követte a Franciaországban bemutatott új oldaldobozával, és a francia hőségre való tekintettel egy pár hűtőkopoltyút is elhelyeztek azokon. Mivel az MCL36 eddig azért nem delfinezett, mert az egyszerűen nem is termelt elég leszorítóerőt ahhoz, Lando Norris különösen boldog volt, hogy végre ő is megtapasztalhatta a delfinező mozgást, amit a fejlődésük jelének tart.

Ki nyeri az elektromos Cupra és a 488 Pista gyorsulási versenyét?