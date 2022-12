Ezért választotta Ricciardo a Red Bullt a Mercedes helyett

Daniel Ricciardo csak a partvonal mellől nézheti majd a 2023-as Forma-1-es szezon alakulását, miután a balul elsült mclarenes kalandja után ülés nélkül maradt a száguldó cirkuszban.

Az ausztrál gyorsan tisztázta, hogy nem szeretne egy kiscsapathoz igazolni, az első opciója pedig az volt, hogy a Nyck de Vriest és Stoffelt Vandoorne-t is elveszítő Mercedes tartalékpilótája legyen a 2023-as szezonban. Ehelyett végül visszatért a Red Bullhoz, a népszerű internetes vicc szerint második helyett harmadik számú pilótaként.

Az Ausztrál Nagydj In the Fast Lance podcastjében Ricciardo elismerte, hogy nagyon jól esett neki, hogy ismét tárgyalhatott a Mercedesszel.

Még több F1 hír: Hamilton szerint a pilótáknak határozottabban kell fellépniük az őket érdeklő ügyekben

„Tárgyaltam a Mercedesszel is, és el kell ismernem, hogy jól esett a megkeresésük, mert rám fért az ilyesfajta elismerés” – mondta a 33 éves pilóta. „Ezután azonban hamar kifulladtak a megbeszélések, és a Red Bull opciójának egyrészt több értelme volt, másrészt komolyabban is érdeklődtek.”

„Amikor a Red Bullnál versenyeztem, mindig a Mercedes jelentette az álmot. Ők dominálták a sportot, és mindenki oda próbált igazolni. Korábban is beszéltem róluk a lehetőségeimről, és jó volt, hogy megint meghallgattak. Egyszerűen jó érzés volt, hogy ezek a csapatok még nagyra tartanak azok után, amilyen éveim voltak.”

Ricciardo azt is hozzátette, hogy amikor először felvette a Red Bull pólóját, úgy érezte magát, mintha egy hosszas kirándulás után hazatért volna. Ricciardo jövőre „6-8” futamon lesz ott a Red Bull hivatalos tartalékosaként, miután ahelyett, hogy 24 versenyre is elkísérje a csapatot „már versenyezhetett” is volna egy kisebb csapatnál – amihez pedig nem volt affinitása.