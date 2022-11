Ezért választotta Ricciardo a Red Bull tartalékpilótai szerepkörét egy kiscsapat helyett 2023-ra

Daniel Ricciardo hamarosan ismét aláír a Red Bullhoz, ahol Dennis Hauger és Liam Lawson mellett a csapat tartalékosa, szimulátorosa és showpilótája lesz, miután a 2023-as szezon előtt felbontották a szerződésüket a McLarennel.

Ricciardo annak ellenére választotta ezt az opciót, hogy lehetősége lett volna Mick Schumacher helyét elfoglalni a Haasnál a 2023-as szezonban, azonban a nyolcszoros futamgyőztes elismerte, hogy miután megegyezett a McLarennel a korai búcsúról, hamar rájött, hogy szünetet kell tartania az aktív versenyzés helyett.

„Rájöttem, hogy távol akarok maradni a versenyzéstől jövőre” – nyilatkozta Ricciardo a Motorsport.com kérdésére, miszerint milyen indokok szóltak a Red Bull szerepköre mellett.

„Eléggé megterhelő volt mentálisan az elmúlt pár év a sok szenvedés miatt, és a nyári szünet után igen hamar egyértelművé vált, hogy a legjobb az lesz, ha ezt az utat választom.”

„Miután ez egyértelművé vált számomra, elkezdtem gondolkodni a legjobb lehetőségeken, a célom pedig az volt, hogy ismét egy topcsapattal dolgozhassak együtt. Még nem írtam alá semmit, ezért nem is erősítettem meg a híreket, de így is őszintén tudom azt mondani, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv” – utalt Ricciardo arra, hogy Helmut Marko már bejelentette az érkezését a német Sky adásában, majd ő és Christian Horner is visszakozott.

Ricciardo hozzátette, hogy a versenyzés jelentette megterhelés nélkül jobban fel tudja mérni, hogy van-e még motivációja arra, hogy 2024-ben megpróbáljon visszatérni a mezőnybe. Arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha erre nemet fog válaszolni, rávágta, hogy „akkor már ismeritek is a válaszomat”.

„Őszintén, ezért tartom ilyen izgalmasnak ezt az időszakot. Vagy minden korábbinál erősebben éleszti fel bennem a versengés tüzét, vagy segít felismerni, hogy így vagyok boldogabb. Akármennyire is vegyesek voltak ezek a szezonok, nagyon elégedett vagyok az életem alakulásával.”

Ricciardo azt is elismerte, hogy az F1 történetének leghosszabb versenynaptára előtt két, nehéz szezonnal a háta mögött valós esély volt arra, hogy nem fog a képességeinek megfelelően teljesíteni.

„Jövőre már 24 verseny szerepel a naptárban. A szezonok egyre megterhelőbbek, és akármennyire is szeretem a Forma-1-et, szerintem, ha fejest ugrottam volna egy új kihívásba, fennállt volna a veszélye annak, hogy nem tudom a legjobbamat nyújtani. Ezért is éreztem talán azt, hogy a leendő csapatommal szemben sem lett volna fair az, ha nem tudom a legjobbamat nyújtani.”