Ezért tér el lényegesen Verstappen idei balesete az előző években látottaktól

A 2021-es Brit Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton óriásit faragott a hátrányából Max Verstappenhez képest, a Red Bull pedig minden bizonnyal alakíthatja át az idei költségvetési tervezetét.

Az idei szezontól kezdve a nemrégen bevezetésre került költségsapka miatt egyetlen csapat sem költhet 145 millió dollárnál többet az autójának fejlesztésére, építésére és versenyeztetésére, a három topcsapatnak, a Mercedesnek, a Ferrarinak, és a Red Bullnak pedig nagy áldozatot kellett hoznia a szezon előtt azért, hogy meg tudjanak felelni a szabályoknak.

Mindhárom csapat elbocsájtásokkal, átcsoportosításokkal kezdte az évet. Ahogyan Christian Horner is fogalmazott a szezont megelőzően, „nekünk is át kellett esnünk az elbocsájtások fájdalmain, és nagyon kemény, amikor olyan emberektől is el kellett búcsúznod, akik már 25 éve dolgoztak ennél a csapatnál.”

Amellett, hogy sajnos a legkönnyebben a mérnökök, szerelők és egyéb munkatársak fizetésén spórolhattak a csapatok, idén, a jelenlegi szabályrendszer utolsó évében sokkal jobban meg kell becsülniük a legyártott alkatrészeiket, és egyik elemből sem áll tucatnyi a raktárakban.

A Mercedes az idei szezon előtt, miután a DAS betiltása után amúgy is át kellett alakítani az első felfüggesztését, egyes, korábban szénszálas elemeket acélra cserélt, pusztán azért, hogy hosszabb legyen az élettartama a komplex rendszernek.

A csapatok célja természetesen az, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a tökéletes 144,999,999 dolláros költségvetéshez, és annak ellenére, hogy csapatok számolnak azzal, hogy valamennyi incidens történhez az évben, az év elején meghatározott ideális fejlesztési és üzemeltetési rendben nem szerepelnek ekkora balesetek.

Ahogyan azt már Valtteri Bottas imolai balesete is megmutatta, egy ilyen balesetnek brutális következményei vannak a csapatok pénzügyi terveire: a Mercedes számításai szerint akkor 1,5 millió dollárba került a W12 helyrepofozása, és Toto Wolff is úgy fogalmazott, hogy emiatt bizony kénytelenek lehetnek forrásokat elvonni a fejlesztési büdzséből.

Itt nem csak az idei, de a 2022-es projektekre is gondolni kell, ugyanis azokat is bevonták a költségsapka alá – a motorfejlesztéseket még nem, ott szabadon fejleszthetnek a jövő évi homologizációs időpont előtt.

Mielőtt elfogadták volna a sprintversenyekre vonatkozó szabályokat, egy külön pontban bekerült a szabályzatba, hogy ha valaki nem ér célba a szombati futamon, az 100,000 dollár extra juttatást kap, ez pedig ironikus módon jól is jött a Red Bullnak Sergio Perez korai megpördülése után, azonban naiv lenne azt gondolni, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy Verstappen autóját teljesen újraépítsék belőle.

A Red Bullnak szerencséje van, hogy a Brit Nagydíjon történt az eset, mindössze 30 pernyi autóútra a csapat gyárától, valamint a Magyar Nagydíjat is csak a jövőhéten tartják, így minden bizonnyal maradéktalanul újra tudják építeni a Verstappen által használt RB16B-t.

Továbbra is kérdéses azonban, hogy mennyire sérült meg az autóban duruzsoló Honda-motor, de a Red Bull szempontjából elsőre biztatóak lehetnek Tojoharu Tanebe szavai, aki elárulta, hogy az 51G-s becsapódás ellenére is az első vizsgálataik ellenére a vártnál kevésbé sérült meg az erőforrás.