Ezért tartotta meg a különc bukócsövét az Alfa Romeo a 2023-as F1-es autóján is

Az Alfa Romeo frissen bemutatott autójának egyik legkönnyebben észrevehető tulajdonsága az, hogy a csapat mérnökei megtartották a felső légbeömlőt középen elválasztó, egy elemből álló „penge” bukócsövet.

Ez az elem a szokásosnál is nagyobb górcső alá került a 2022-es Brit Nagydíj után, ugyanis Csou Kuan-jü balesetekor az oldalirányú terhelés miatt letört az utascelláról, és miközben Csou tehetetlenül sodródott a kavicságy felé fejjel lefelé, csak a glória választotta el a sisakját az aszfalttól.

Az FIA a 2023-as szezonra kötelezővé is tette a csapatoknak a lekerekített tetejű bukócsöveket, valamint a terheléses teszten nem csak felülről, de szemből érkező erőhatásokkal is tesztelni fogják a bukócső és az utascella csatlakozási pontjait, mielőtt 2024-ben jelentősen szigorítanának majd a teszteken.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az Alfa Romeo azonban úgy látta, hogy az augusztusi szabálymódosítás túl későn jött már ahhoz, hogy átalakítsák az eredeti terveiket, amelyek szerint megtartották volna a 2022-es kialakítást, így azonban két legyet ütöttek egy csapásra, és már most annyira megerősítették az elemet, hogy az átmenne a 2024-es teszteken is.

„Ez egy teljesen új bukócső” – nyilatkozta Jan Monchaux technikai igazgató a Motorsport.com-nak. „Még mindig egy egyetlen elemből álló kialakításról beszélünk, mert már meghoztuk az erről szóló stratégiai döntést 2022 nyarán, amikor bejelentették a szabálymódosítást, így már nem volt lehetőségünk visszakozni.”

„Minden csapat egy csónakban evezett, ezért megegyeztünk az FIA-val, hogy 2023-ban első lépésként csak a geometriára vonatkozó előírások változnak, hogy a bukócső kisebb eséllyel szántsa fel az aszfaltot, míg 2024-re pár egyéb módosítás mellett szigorúbb terheléses tesztet vezetnek be.”

„Mi úgy döntöttünk, hogy a kis extra súly ellenére már most a 2024-es szabályoknak megfelelő bukócsövet készítünk. Még ha 2024-re végül egy másmilyen formájú elrendezést választunk is, úgy éreztük, ennyivel tartozunk a pilótáinknak, hiszen mi felelünk a biztonságukért.”

Alfa Romeo C43, detail Fotó készítője: Alfa Romeo

„Az FIA komolyabban is módosíthatta volna a szabályokat, de nekik is realisztikusan kell nézniük a helyzetet, nem kényszeríthetik augusztusban a csapatokat arra, hogy tervezzék újra a jövő évi utascellájukat, ahhoz már túl késő van.”

„Szóval, továbbra is pengéről lesz szó, de egy gömbölyűbb, erősebb, vastagabb elemről. A 2022-es bukócső is elvégezte a munkáját, mert az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy Csou karcolások nélkül úszta meg a balesetet, de most itt a lehetőség, hogy még ennél is jobb munkát végezzünk. Szorosan együttműködünk az FIA-val is, mert a 2026-os szabályrendszer keretein belül lesz még hova fejlődnünk ezen a téren.”