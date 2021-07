Ezért tartja túl szigorúnak Hamilton büntetését James Allison

Miután piros zászlóval meg kellett szakítani a 2021-es Brit Nagydíjat Lewis Hamilton és Max Verstappen ütközése miatt, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az FIA versenyigazgatójának, Michael Masinak is elküldte e-mailben az FIA saját, az előzésekre vonatkozó útmutatóját – ami szintén kicsapta a biztosítékot a Red Bullnál, és Christian Horner elfogadhatatlannak nevezte, hogy lobbizhatott a Mercedes a versenybírói ítélet meghozása közben.

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison szerint „biztosra akartak menni” menni azzal kapcsolatban, hogy a versenybírók figyelembe veszik az FIA útmutatását, mivel szerintük „Lewis mindenben megfelelt az FIA dokumentumában.”

„Amikor a belső íven próbálsz előzni, az útmutató azt írja elő, hogy legyél jelentősen a másik autó mellett. Nincs olyan előírás, hogy előtte kell lenned. Lewis ennek maradéktalanul megfelelt, mivel az első tengelye jóval Verstappen autójának középpontja előtt volt” – mondta a Mercedes verseny utáni értékelőjében Allison, aki július elején adta át a technikai igazgatói posztot, és ezzel a Forma-1-es csapat mérnöki stábjának mindennapi irányítását Mike Elliotnak.

Allison azt is hozzátette, hogy bár a Red Bull azzal támadja Hamilton manőverét, hogy minden korábbinál gyorsabban hajtott be Hamilton a kanyarba, ő azt biztonságosan be tudta volna venni a belső íven is ütközés nélkül, ha Verstappen nem húzza rá a kormányt.

„Nem kötelező egyből előtte kijönnie a kanyarban, de nem kellett volna feladnia a pozícióját, nem kellett volna elvennie a gázt, mivel a másik autó feladata lett volna, hogy elkerülje az ütközést.”

„Ha követjók a versenybírók számára is elérhető útmutatást, és kockáról kockára megnézzük, hogy mi történt Lewisszal, akkor látszik, hogy nagyrészt mellette volt, bevette volna a kanyart is, és emiatt nem volt köteles feladnia a pozícióját.”

„Úgy éreztem, hogy kicsit szigorú volt a büntetés. Tudom, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, de szerintem ez a helyzet. Most, hogy a Copse-ról, vagy egy lassú kanyarról van szó, ebben a kontextusban nem lényeges.”

„Ez az előzésekre vonatkozó szabályokról szól, és azok értelmében Lewis nem csinált semmi rosszat. A verseny későbbi részeiben Lewis még kétszer tudott előzni a Copse-ban, és egyik alkalommal sem ért össze másokkal.”