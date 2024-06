Ezért tartja "haszontalannak" Norris a második helyét a Spanyol Nagydíjon

Lando Norris még sosem volt ilyen előkelő helyen a Forma-1-ben. 19. dobogós helyezése, a Spanyol Nagydíjon elért második helye a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc elé repítette a második helyre. Karrierje során 11 második helye volt eddig, ebből négy idén, Sanghajból, Imolából, Montrealból és Barcelonából.

A probléma csak az, hogy mind a négy alkalommal Max Verstappen végzett előtte: „Teljesen haszontalan a második hely, ha Max előttem nem hibázik. Simán ki tudnánk használni Verstappen összes hibáját, de ez a fickó nem hibázik. Ott van, ami Spanyolországban történt. Továbbra is tartom, hogy a miénk volt a leggyorsabb autó, de csak másodikak lettünk.”

„Azt is látni, hogy kicsit minden pályán más a helyzet. Monte-Carlóban a Ferrari vol nagyon erős. A Kanadai Nagydíj nagy részén a Mercedes volt a leggyorsabb. Nagyon hullámzik. A magunk részéről minden apró részletet el kell találni és kevesebbet hibázni és akkor minden rendben lesz.”

„Csalódott vagyok azért. Motoszkál a fejemben, hogy többet kellett volna kihoznunk a Spanyol Nagydíjból. Esélyünk volt közeledni Maxhoz, ahogy Kanadában is volt esélyünk rá, hogy megverjük, de kétszer is nyert és kétszer is második lettem mögötte.”

„Elég jók vagyunk, hogy megverjük Verstappent, ez tuti. Ha Montrealban bölcsebbek vagyunk, ha Spanyolországban jobban rajtolok, két futamot nyerhettünk volna. De a motorsport ilyen. Azzal, hogy mi lett volna, ha, nem fogsz versenyt nyerni. Nem érdekel, hogy második vagy tizedik vagyok a bajnokságban, az számít, mennyivel vagyok Max mögött és ez a távolság nem csökken, hanem nő.”