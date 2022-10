Ezért tartanak a csapatok a Red Bull szabályszegésétől

A 2022-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt az AMuS és a Gazzetta hozta nyilvánosságra, hogy a mezőny gyanúja szerint két csapat, a Red Bull és az Aston Martin is átlépte a 2021-es költségsapkát.

Míg az Aston esetében csak adminisztrációs hibáról szólnak a pletykák, a Red Bullt a Mercedes és a Ferrari is megvádolta azzal, hogy a 2021-es költségsapka átlépésével a 2022-es és a 2023-as szezonra is előnybe került a fejlesztési verseny eltorzításával.

Nem véletlenül pont a Red Bull került össztűz alá, és nem csak az RB18 kiváló teljesítménye miatt. A Forma-1-es csapatok közül a Red Bull Racing rendelkezik az egyik legösszetettebb felépítéssel, és a csapat Milton Keynes-i kampusza számos cégnek az otthona: a Red Bull Advanced Technologies is hozzájuk tartozik, ahol „egyszerre” fejlesztenek olyan alkatrészeket, amelyek a Red Bull és az AlphaTauri Forma-1-es autóira is felkerülnek, és megkezdődött a munka a Red Bull Powertrainsnél is.

A Corriere della Sera értesülései szerint a csapatok azt kérdőjelezték meg az FIA-nál a Red Bull-lal példálózva, hogy milyen és mennyi fejlesztést lehet külsős beszállítókra bízni anélkül, hogy azok bekerülnének a költségsapka alá.

Azt pedig, hogy ezeket a külső cégnek szóló megbízásokat hogyan jelentik a költségsapkában, Helmut Marko szerint is másképpen értelmezik az FIA-tól. Marko szerint 6 ügyben is nézeteltérés van köztük és az FIA között, amit a pénzügyi szabályok „eltérő értelmezése” miatt nem egyformán tüntetne fel a pénzügyi beszámolóban a két fél.

Marko hozzátette a német Sky-nak, hogy „amennyiben már a 6-ból csak kettőt is elfogad az FIA, akkor bőven a költségsapka alatt leszünk”. A Corriere della Sera értesülései szerint azonban amennyiben az FIA szerint mind a 6 ponton kijátszotta a pénzügyi szabályokat a Red Bull, akár 10 millió dollárral is átléphették a költségsapkát, ami már nem is az enyhe, hanem a jelentős szabálytalanság kategóriájába esne.

A csapatok azonban attól tartanak a Corriere szerint, hogy az FIA nem mer majd a sarkára állni, és nem teremtenek precedenst a Red Bull szigorú megbüntetésével, amivel utat nyitnak a pénzügyi szabályok szürkezónás értelmezésének.

Addig is, már csak pár órát kell várnunk, hogy az FIA nyilvánosságra hozza a csapatok 2021-es könyvelését, és megtudjuk, a Red Bull trükközött-e.