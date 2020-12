Ezért szólt Bottas fülére Wolff is az időmérő alatt Abu-Dhabiban

Valtteri Bottas nagyon kemény heteken van túl, Törökországban és az első bahreini futamon is messze elmaradt Lewis Hamiltontól, majd a Szahír Nagydíjon az idei világbajnok helyére beugró George Russelltől is csak a balszerencse vette el a futamgyőzelmet.

Bottas a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy tudatosan kizárt minden médiumot az életéből, és hozzátette, ő is tudja, hogy ennél jobban kell teljesítenie. Ez az Abu-Dhabi Nagydíjon sikerült is, megverte csapattársát, de Max Verstappen és a Red Bull talált valamit, amire a Mercedesnek most nem volt válasza.

Az utolsó mért köre előtt Bottashoz nem más, mint a csapatfőnök Toto Wolff szólt, és csak annyit mondott, „amid csak van, Valtteri.” Bottas az időmérő után nem verte nagy dobra ezt a jelenetet:

„Bármikor beszélhet hozzánk, amikor akar. Az elmúlt napokban beszéltünk egy pár dologról. Egy csapat vagyunk, és támogatjuk egymást. Amikor úgy érezzük, hogy valaki képes bátorítani valakit egy pár szóval, akkor nyugodtan megteheti.”

„Én is megtenném ezt egy másik csapattársamért, ebben nincs semmi különleges. Ez inkább személyes dolog most.”

Wolff is arról beszélt, hogy szükségük volt egy kis beszélgetésre Bottasszal.

„Mindig trükkös, amikor az időmérő, vagy futam előtt beszélünk a pilótával, de most beszéltünk, és azt mondta, hogy egy kicsit több visszajelzés jobb lenne. Ez nem egyszerű, mert az élményeim szerint az zavaró, de vele nem ez a helyzet.”

„Jót beszélgettünk, és szerintem nehezen kezelte a helyzetet azután, hogy elvesztette a világbajnokságot, ezért mondta, hogy beszéljünk egy kicsit többet.”

Az interjú közben volt még egy jó megjegyzése Wolffnak, ugyanis az időmérő után Fernando Alonso ismét pályára vitte a 2005-ös Renault-t, amikor pedig pont Wolff mellett húzott el a V10-es motorral, csak annyit tudott mondani: „Áh, egy igazi versenyautó.”

Norris: ez Mercedes motorral pole-pozíció lett volna.

Ajánlott videó: