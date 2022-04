Ezért szeretne Hamilton a Chelsea társtulajdonosa lenni

Bombaként robbant csütörtökön a hír, miszerint Lewis Hamilton és közeli barátja, a tenisz klasszis Serena Williams 10-10 millió fonttal fektetne be abba a konzorciumba, amely a Bajnokok Ligája győztes Chelsea-t szeretné megvásárolni.

Ahogy arról mi is írtunk, a tervek élén a Liverpool FC és a British Airways korábbi elnöke, Martin Broughton áll. A Sky szerint Hamiltonék tárgyaltak a Broughton csoportjával a tervekről, pénteken pedig a hétszeres Forma-1-es világbajnok is kommentálta a híreket.

A brit megerősítette, valóban igazak a híresztelések, és már konkrét tervei is vannak arra az esetre, ha a pályáztuk lesz a befutó. Kifejtette, hogy nagyon hasonló értékrendekkel rendelkeznek a konzorcium vezetőjével, és Williams is arról beszélt, izgatottan várja a csatlakozást.

„Ez az egész a közösségről szól, a benne és a körülötte lévő emberek tesznek igazán széppé egy futballcsapatot. A Chelsea élen jár a sokszínűség és a befogadás terén végzett munkában. A célunk az, hogy ezt folytassuk és még inkább bevonjuk a közösséget“ - magyarázta Hamilton.

A Mercedes versenyzőjét azóta többen is megtalálták azzal, hogy korábban kifejezetten nyíltan támogatta a londoni kékek városi riválisát, az Arsenalt, de Hamilton most azt is elárulta, hogy ezt nem teljesen önszántából tette.

„A nővérem kényszerített, hogy az Arsenalnak szurkoljak, megparancsolta, hogy őket kell támogatnom“ - mondta viccesen, hozzátéve, mindig is rajongott a sportokért, ezért nagy lehetőség számára, hogy egy Bajnokok Ligája-győztes és klubvilágbajnok csapat társtulajdonosa legyen.

A Chelsea, amely akár 2,5 milliárd fontot is érhet, azután kerül eladásra, hogy a korábbi tulajdonos Roman Abramovicsot szankciókkal sújtották Oroszország ukrajnai inváziója miatt. Mivel fennállt a veszélye annak, hogy a klub vagyonát lefoglalják, az orosz úgy döntött, hogy eladásra kínálja a klubot, melyet 2003-ban vásárolt meg mintegy 150 millió fontért.

A londoni klub decemberben jelentette be, hogy 145,6 millió font veszteséget könyvelt el a 2021 júniusáig tartó üzleti évben, de Hamilton elmondta, biztosították arról, hogy megfelelő üzleti tervet dolgoztak ki a veszteségek megfékezésére.

„A megbeszélések során világossá vált, hogy a klub kézben tartja a dolgokat, és megvannak az elképzeléseik, hogyan lehetnek ismét nyereségesek. Ehhez sok munkára lesz szükség és mivel rengeteg az összetevő, még nem ismerem teljesen a stratégiát“ - fogalmazott Hamilton.

„Még nem nyertük meg a pályázatot, de a konzorcium olyan emberekből áll, akik elkötelezetten támogatják a Chelsea-t. Mindenki győztes mentalitású, akárcsak a klub, amely szerintem jobban is fejlődhetne“ - tette hozzá a pilóta.

A hétszeres világbajnok azt is elárulta, amennyiben az ő pályázatuk nyer, nem vesz majd részt annyira aktívan a klub életében, mint üzlettársai, hiszen egyelőre a Forma-1 az elsődleges prioritás számára.

„Sok munka vár még ránk, hogy sokszínűbbek és befogadóbbak legyünk. Ez egy csodálatos platform arra, hogy új szurkolói bázist alakítsunk ki és neveljük azokat, akik már régóta támogatják a klubot.“

„A csapatban számos tehetséges labdarúgó szerepel, akik valóban harcolnak a diszkrimináció ellen. Hiszem, hogy ez nagyon fontos a Chelsea szurkolóinak is, a közösség is nagymértékben érdekelt ebben“ - mondta Hamilton.

