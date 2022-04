Ezért szenvedett a gumikkal a Red Bull az Ausztrál Nagydíjon

A 2021-es szezonban is megfigyelhettük, hogy hiába volt a szezon legnagyobb részében jobb autója a Red Bullnak a Mercedesnél, Helmut Marko elismerte, hogy nehezebben találják meg az ideális beállításokat az RB16B-n, ami komolyan hátráltatta őket az évad alatt.

Annak ellenére, hogy a szabályváltozásra is kiválóan reagáltak, és már meg is szerezték az első futamgyőzelmüket, a Red Bull mégsem lehet teljesen elégedett: a Ferrari Carlos Sainz melbourne-i teljesítményét leszámítva eddig szinte hibátlan szezont teljesített, miközben 3 futam alatt háromszor is megállt a futamon egy Red Bull autó.

Max Verstappen Ausztráliában az újabb üzemanyagrendszert érintő probléma nélkül sem nyerhette volna meg önerőből a futamot, mivel a bikások mellélőttek az RB18 beállításaival.

„Nagyon szenvedtem az autó egyensúlyával” – nyilatkozta Verstappen. „Borzalmasan koptak a gumijaim, egyértelmű, hogy nem találtuk meg a gumik ideális működési tartományát. Persze, a második helyen voltam, de ha a világbajnoki címért akarunk harcolni, akkor a Ferrari előtt kellett volna lennünk. Jelenleg azonban nagyon sok területen jobbak nálunk.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is elismerte, hogy rossz beállításokat választottak a futamra, meg is magyarázta, hogy miért.

„A pénteken látottak alapján azt hittük, hogy a versenyen majd a hátsó gumik lesznek problémásabbak. Aznap a hátsó gumik szemcsésedtek, de a versenyen, talán a pálya felgumizódása és a magasabb hőmérséklet miatt ennek a totál ellentétét láttuk.”

„Azzal, ahogyan reagáltunk a pénteken látott problémáinkra, egy olyan autónk lett, amelynek a leggyengébb pontja pont, hogy az első tengelye lett.”

„Ezért nem sikerült egyik autónkkal sem megtalálni a gumik ideális működési tartományát, ezért szemcsésedett annyira, különösen a közepes keverék az autónkon. A kemény keverék nem volt annyira rossz, de a gumik miatt nem láttuk, mire lehetett volna képes Max.”