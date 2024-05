Ezért szakadt le, majd érkezett meg rohamtempóban Verstappenre Norris

A verseny nyitó szakaszában Verstappennél volt az előny és miután a rajtot követően megtartotta első helyét, képes volt kiautózni a közepeseken több mint hat másodpercnyi előnyt az első kerékcserékig.

Nem úgy tűnt, hogy a keményeken változni fog a helyzet, Norris ugyanis, akinek Sergio Perezen is át kellett rágnia magát, így további időt veszített, nem úgy tűnt, hogy jobb helyzetbe került. Hátránya hat másodperc köré állt be, sőt, egy ponton hét másodpercig is nőtt, ekkor pedig már inkább Charles Leclerc jelentett fenyegetést a McLarenre, mint ő Verstappenre.

Nagyjából húsz körrel a vége előtt azonban mintha bekapcsolt volna valami és Norris autója feléledt, lassan pedig elkezdte becserkészni a Red Bullt, ezzel izgalmassá téve a futam végét. Kívülről úgy tűnt, mintha Verstappennek lenne valami problémája, azonban a valóság ennél sokkal bonyolultabb.

Két tényező játszott közre: az egyik, hogy Verstappen gumijai kiestek a működési ablakból és nem tudta visszamelegíteni őket. Norrisnál azonban, aki óvatosan bánt az elején a keményekkel, pont akkor tudta életre kelteni őket, amikor kellett. Verstappen így beszélt erről: „Olyan volt, mintha jégen vezetnék, nagyon csapongott és érezni lehetett, hogy már nem tapadnak a gumik.”

Ami kritikus volt annak érdekében, hogy Norris ne jusson ugyanerre a sorsra, az volt, amikor a második etap elején óvta a gumikat. A modern F1-es abroncsok egyik jellemzője, hogy egy etap alatti viselkedésük elsősorban attól függ, hogy bánnak velük, amikor először pályára gurulnak.

Ha valaki nagyon keményen támad, azzal negatívan befolyásolhatja a hőmérsékletüket és a kopási szintjüket később, ami teljesítménybe kerül. Ha valaki gyengéden bánik velük, ahogy Norris tette, annak eredményeként pont eltalálhatják az arany középutat a végére. Ahogy a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella fogalmazott:

„A fő tényező a hőmérséklet volt, amin működésre lehet bírni a gumikat. Úgy tűnt, hogyha túlmelegíti az ember a gumikat, akkor elég jelentősen esik a teljesítmény. Nem egy hatalmas szakadék volt ez, de azért lejtett és elég sokat lehetett vele veszíteni.”

„Nálunk a verseny elején, az első etapon voltak túl melegek a gumik, ezért veszítettünk Verstappennel szemben. A második etapon azonban, főleg Lando, tudta irányítani a tempót, amikor még újabbak voltak a gumik, akkor, amikor könnyebben melegedtek. Szóval vigyázott arra, hogy ne főjenek túl és ez végül kifizetődött.”

A Red Bull helyzetét nem segítette, hogy egyáltalán nem tudták, hogyan viselkednek a kemények Imolában. Pénteken úgy döntöttek, nem teszik fel őket, mivel gondjaik voltak az RB20 megfelelő beállításainak megtalálásával. Christian Horner csapatfőnök szerint:

„Utólag könnyű mondani, de talán jobban jártunk volna, ha kipróbáljuk a kemény keverékeket hosszútávon pénteken, mert végül úgy döntöttünk, hogy két új kemény szettet hozunk a versenyre. Talán jobb lett volna információt szerezni a gumiról.”

Norris maga tudta, mi kell, hogy a kemények a megfelelő ablakba kerüljenek, de nem csak arról van szó, hogy türelmes volt. Egy ideig eltartott a második etap elején megérteni neki, mi folyik körülötte (még a rádióban is szólni kellett neki, hogy mindenki más jobban terheli a gumikat), és hogy hogyan tudja a dolgokat kezelni a szakaszban, ahol a riválisok gyorsabbnak tűntek nála:

„Amint felkerültek a kemények, nem éreztem magam jól. Elég gyorsan rá is kérdeztem, hogy hol dobom el az időt és szóltak, hogy igazából mindenki keményebben nyomja. De én azért kérdeztem, mert lassúnak éreztem magam, nem hittem, hogy ennél többet tudok. Szóval amint elkezdtem nyomni, alulkormányzás, túlkormányzás, elfékezés. Szóval nem működtek a gumik.”

„Szerintem így, hogy Max hasonló dolgot mondott, egyértelmű, hogy amint nem a működési ablakban vannak, nem lehet rendesen nyomni. Gyakorlatilag mindent átállítottam a kormányon, hogy próbáljak javítani a hátsó gumikon és legyilkoljam az elsőket, mert egy ponton annyira rossz volt az egyensúly. Aztán vagy öt-tíz körrel később elkezdtem visszanyerni a kocsit.”

„Ez a sok állítgatás, az, hogy átállítottam a differenciált és a fékegyensúlyt, ezek segítettek valahogy visszahozni a gumikat a megfelelő ablakba. Amint ez megtörtént, már elég magabiztos voltam, hogy odalépjek neki és onnantól minden a megfelelő irányba ment.”

Norris helyzetéhez jött még, hogy a csapat azzal számolt, sokkal hűvösebb lesz, mint amilyen végül vasárnap fogadta őket, így az autó sem volt a tökéletes működési ablakban: „Azt vártuk, hogy kicsit hidegebb lesz ennél.”

„Hidegebb időre állítottuk be az autót, nem melegre, és ennek fizettük meg az árát általánosságban. Ezért kellett annyit ismerkednem a gumikkal és gyengéden vigyázni rájuk, ha nem tettem volna, úgy bezuhanok, mint a többiek.”

„Az egyetlen esélyem az volt, hogy a saját versenyemet futom. Ez azt jelentette, hogy Charles tovább volt a nyakamban, mint szerettem volna, de amint kijutottam a forgalomból és a saját ritmusomat tudtam autózni, jónak éreztem az autót. A gumik is magukra találtak, tudtam nyomni és boldog voltam. Onnantól fantasztikus volt a tempónk, ez pedig jó jel.”

És bár Norris úgy hagyja el Imolát, hogy azon morfondírozik, mi lett volna, ha máshogy alakulnak a dolgok, az egyértelmű, hogy a futam a McLaren csomagjának eddig rejtett erősségeit és gyengeségeit is felfedte:

„Mindig jó dolog, ha az embernek jó a versenytempója, de egyértelmű, hogy ha melegebb van és jobban kopnak a hátsó gumik, akkor jobban szenvedünk. Ezt már tudjuk. Talán erre készülhettünk volna jobban, de ugyanakkor örülök az eredménynek.”

