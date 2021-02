Ezért nincs Mercedes-csillag a McLaren 2021-es autóján

A McLaren elsőként leplezte le a 2021-es autóját a wokingi gyárában, azonban a várakozásokkal ellentétben egy várva várt matrica lemaradt az autóról: azon nem szerepelt a Mercedes 3-ágú csillaga.

Nos, ez nem egy hanyag szerelő miatt maradt le, hanem a McLaren egyáltalán nem fogja használni a Mercedes márkajelzését, a csapatruházatán, és a pilóták overálján sem.

Bár ez szokatlannak tűnhet, igen egyszerű magyarázat van rá. A McLaren és a Mercedes motorbeszállítói megállapodása nem tartalmaz marketing kötelességeket.

Hasonló motorbeszállítói megállapodást kötött korábban a Racing Point – most már Aston Martin is, ott sem jelenik meg az autón, vagy a csapatruházaton a Mercedes logója. A Williamsnél sincs rajta az autón, de mivel George Russell a Mercedes juniorpilótája, a csillag a csapatruházaton, és a versenyzők overálján is rajta van.

A Mercedes motorbeszállítói szerződései azt sem írják elő, hogy az autók motorborításán kötelező lenne a logójuk használata, így arról az összes partnerük egyénileg dönthet. Tavaly a Renault felirat mind az autón, mind a csapatruházaton ott volt.

A McLaren elmondása szerint a céljuk most nem az, hogy promótálják a német márkát, mindössze a futamgyőzelemre legnagyobb eséllyel rendelkező erőforrást keresték.

„Meg vagyunk győződve arról, hogy a jövőben a Mercedes erőforrása képes lehet minket eljuttatni a futamgyőzelmekhez” – nyilatkozta a csapatfőnök Andreas Seidl.

„Ennek ellenére fontos, hogy saját magunkra koncentráljunk. Még messze vagyunk ettől, mint csapat, de boldogok vagyunk, hogy ekkora lépéseket tettünk meg az elmúlt két szezonban. Ezzel együtt még rengeteg tennivalónk van a csapat infrastruktúrájával kapcsolatban, mielőtt még egyáltalán harcolhatnánk a futamgyőzelmekért.”

