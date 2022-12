Ezért nem tudja még bejelenteni a Ferrari Vasseur érkezését

Mattia Binotto mindössze 4 szezon után távozik a Ferrari csapatfőnöki székéből, a helyét pedig már a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint is az a Frederic Vasseur veheti át, akinek a napjai minden bizonnyal egyébként is meg voltak számlálva az Alfa Romeónál.

A svájci alakulat hamarosan megkezdi az átalakulását az Audi gyári csapatává. Az Stellantis-csoporthoz tartozó Alfa Romeo már csak 2023-ban lesz a csapat névadó szponzora, ezt követően pedig csendesen kivonulnak a Forma-1-ből.

Addig is azonban szükségük lett volna Vasseur munkájára, aki 2017 óta vezeti a csapatot, így azonban a Sauber leendő csapatfőnökének a vártnál egy évvel korábban kell elkezdenie az Audi érkezésének előkészítését.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint addig nem is fogják hivatalosan elengedni a Ferrarihoz Vasseurt, amíg meg nem találják az utódját. Vasseur csapatváltása ezután már csak formalitás lesz, pláne azok után, hogy olasz munkatársaink értesülései szerint már az új otthonát is megvette Maranelló mellett a francia mérnök.

Vasseur érkezése után elkerülhetetlen lesz a Ferrari vezetői struktúrájának átalakítása is, miután Binotto egyszerre töltötte be a csapatfőnöki és a technikai igazgatói pozíciót is. Utóbbit az a Simone Resta kaphatja majd, aki 2001 és 2020 között egy rövid alfás kitérővel együtt több mint 19 évet dolgozott a Ferrarinál, 2014 és 2018 között a csapat főtervezője volt, jelenleg pedig a Haas technikai igazgatója egy kölcsönszerződés értelmében.