Ezért nem támogatja Vasseur sem Andrettiék F1-es projektjét

Annak ellenére, hogy Frederic Vasseur és Michael Andretti majdnem munkatársakká váltak, amikor tavaly az egykori versenyző és csapatfőnök ajánlatot tett a Sauber felvásárlására, most, hogy Andretti saját F1-es csapatot akar indítani, már nem viszonyul annyira empatikusan egy új csapat ötletéhez a francia mérnök.

Andrettiék már több mint fél éve jelentették be, hogy saját csapatot akarnak alapítani, de egyelőre az F1 és az FIA is vonakodva hallgatta meg az amerikai üzletembert, a csapatok pedig az Alpine-t és a McLarent eltekintve még hűvösebben fogadták azt, hogy az osztozkodás végén még kisebb szelet jutna nekik az F1 nyereményalapjából.

Bár a végső döntésbe nincs beleszólása, legegyértelműbben eddig a Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff jelentette ki, hogy véleménye szerint Andrettiék nem jelentenének új értéket a Forma-1 számára.

Hasonló véleményen van Wolff egykori üzlettársa, az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur is, aki szerint az ő csapatukat is veszélybe sodorhatja egy elmélyülő világválság idején egy 11. F1-es csapat.

„Amikor három éve felvetettük egy 11. F1-es csapat belépésének lehetőségét, a Porschét vettük alapul” – nyilatkozta Vasseur a RACER-nek. „Egy Porschéhez hasonló gyártó érdeklődése pedig óriási értéket jelentene, hiszen egy újabb motorgyártóval bővülne a paddock. Egy gyártó számára pedig készen lennénk megnyitni az ajtót.”

„Nem akarok személyeskedni, de Andrettiék ugyanazt csinálnák, mint a már meglévő csapatok, ami önmagában szerintem ma már nem ad semmit az F1 értékéhez.”

„Azzal is tisztában kell lennünk, hogy már a belépésük is középtávú projekt, egy csapat leghamarabb 2-3 év múlva csatlakozhatna az F1-hez, és persze nem tudjuk, hogy akkor milyen lesz a gazdasági helyzet. Ha (a koronavírus-járvány kezdetekor) 11 csapat lett volna az F1-ben, ketten vagy hárman biztosan csődbe is mentek volna a dominóeffektus miatt.”

Unásig ismételgetett klisé, hogy az F1-nek fontos az amerikai piac, ennek megfelelően pedig idén már 2, jövőre már 3 futam lesz az Egyesült Államokban, Andretti pedig minden bizonnyal Colton Hertát hozná magával az IndyCarból az F1-be is. Vasseur szerint azonban pusztán a nemzetiségkártyát már nem játszhatja ki Andretti, miután azzal a (azt egyébként ezt nem is kifejezetten hangsúlyozó) Haas sem ment sokra.

„A végleges döntést úgyis az FIA és az F1 fogja meghozni, én nem rajongok a projektért. Akkor más lenne a helyzet, ha arról többet tudnánk, és ténylegesen meg tudnának győzni minket arról, hogy új értékkel gazdagítanák az F1-et. Az érték azonban nem mérhető a nemzetiségben. Az F1 egyik legnagyobb piaca Hollandia, pedig nincs holland csapat, csak holland pilóta.”