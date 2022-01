Ezért nem sietteti Pourchaire F1-es szereplését az Alfa Romeo

Az Alfa Romeo csak a 2021-es szezon utolsó felében jelentette be a 2022-es pilótapárosát, miután sokáig téma volt a csapat felvásárlása az Andretti Autosport részéről – ennek az üzletnek pedig Colton Herta, az Andretti IndyCar-sztárja is részese lett volna, aki egybehangzó értesülések szerint az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén vezethette volna a csapat autóját.

A svájci alakulat végül az F2 2021-es szezonjának harmadik helyezettjét, Csou Kuan-jüt igazolta le, aki mögött nem elhanyagolható méretű szponzori háttér és a kínai piac meghódításának lehetősége is ott van – Csou a Ferrari és az Alpine akadémiáján tanult az elmúlt években, és Fernando Alonso is kalapot emelt az elkötelezettsége és munkamorálja előtt.

A helyzetet tovább komplikálta a Sauber és Vasseur személyes védencének, Théo Pourchaire-nek a remek teljesítménye. A francia fiatal 2019-ben csatlakozott a Sauber akadémiájához, amikor még az ADAC F4-es bajnokságban versenyzett – amit meg is nyert Dennis Hauger és Arthur Leclerc előtt.

2020-ban váratlanul jó teljesítményt nyújtott az F3-ban a szezont alig 16 évesen elkezdő Pourchaire, és a Vasseur alapította ART-vel a második lett a bajnok Oscar Piastri mögött. Tavaly még mindig csak 17 évesen az F2 történetének legfiatalabb pole-pozícióját és futamgyőzelmét szerezte, ráadásul Monacóban.

Pourchaire a Hungaroringen ülhetett először Forma-1-es autóba, az Alfa Romeo privát tesztjén – amelyen óriási meglepetésre az a Mahaveer Raghunathan is részt vett, aki 2019-ben két futameltiltásnyi büntetőpontot is összeszedett az F2-ben. Pourchaire azóta is az Alfa Romeo szimulátorában fejlődhet, Vasseur pedig, bár elhintette, hogy a francia készen állna a Forma-1-re, elmondta, miért nem alkalmasak a körülmények a felléptetéséhez:

„Meg vagyok győződve arról, hogy még vannak területek, amelyeken fejlődnie kell” – mondta Vasseur az év végi sajtótájékoztatóján, amelyen a Motorsport.com is részt vett. „A tárgyalásaink alatt azonban tökéletesen megértette a helyzetét, a rendszert, és azt, hogy egy csapat mire számít egy újonctól a Forma-1-ben.”

„Kemény most az F1, mert a szezon előtt csak 6 tesztnapod van, pilótaként 3, és Barcelonában eshet a hó, Bahreinben ismét jöhet egy homokvihar, ezesetben pedig a nullával egyenlő tapasztalattal kellene rajthoz állnia Bahreinben.”

„Szerintem az sem fog ártani neki, hogy megtapasztalja, milyen az, amikor igazi nyomás van rajtad egy bajnoki csata miatt. Nem tudom, ő mire számít, de én arra, hogy megszerzi a bajnoki címet” – mondta Vasseur, miután az a négy pilóta, akik Pourchaire előtt végeztek a 2021-es szezonban, már nem állnak rajthoz idén az F2-ben.

Vasseur azt is leszögezte, hogy nem fogja engedni, hogy egy másik csapat elcsaklizza előlük a fiatal tehetséget: „amennyiben tárgyalni szeretnének Théóval, először velem kell beszélniük” – mondta a francia szakvezető, aki elmagyarázta, miért „késlelteti” Pourchaire F1-es bemutatkozását.

„Csak egy lövésed van ahhoz, hogy megvesd a lábadat az F1-ben. Ha ezt az egyetlen lehetőséget elszúrod, akkor mindennek vége. Mindent jól kell csinálnod. Pont erről beszélgettem erről tegnap valakivel.”

„Ezek a fiatalok 14 évet arra szánnak az életükből, hogy eljussanak a Forma-1-be. 10-11 évesen gokartozás közben teljesen érthető, hogy csak egy cél lebeg a szemük előtt, az F1. Amikor azonban már ennyire közel vagy az F1-hez – és ezt mondtam Théónak is – a célod nem az, hogy pusztán bekerülj az F1-be. A cél az, hogy sikeres legyél a Forma-1-ben.”

„Ez egy teljesen másik történet, hiszen, ha felkészületlenül érkezel az F1-be, és egy év után ki is kerülsz, annak katasztrofális hatása van a karrieredre. Ahhoz, hogy egyből jó teljesítményt nyújthass, nagyon felkészültnek kell lenned, nem csak a vezetéssel kapcsolatban, de a technikai oldallal is, ismerned kell a pályákat. Egy nagyon összetett rendszerről van szó, amiben, ha csak egy picit is hibázol, akkor neked annyi.”

Kérdéses azonban, hogy Pourchaire-nek mikor lesz lehetősége arra, hogy bemutatkozzon az Alfa Romeónál az F1-ben: Bottasnak 3 éves szerződést adtak, Csou pedig hiába van egyéves szerződéssel a csapatnál, Vasseur elmondása szerint „hosszú távra” terveznek vele, és egyáltalán nem lesz könnyű csak úgy egy házi nevelés miatt eldobni maguktól a kínai dollármilliókat, amivel biztosíthatják, hogy a csapat a költségsapka felső határán operáljon.