Ezért nem lett világbajnok Barrichello 2009-ben Clear szerint

A jelenleg a Ferrari versenyzőinek fejlődésével foglalkozó Jock Clear korábban a BAR Hondánál is megfordult a 2000-es évek végén, és akkor is a csapatnál maradt, amikor Ross Brawn megvásárolta az istállót, és Brawn GP néven egyéni és konstruktőri győzelmet arattak 2009-ben – ekkor Rubens Barrichellóval dolgozott Clear.

A Beyond the Grid podcastben pedig arról is megkérdezték a britet, hogy szerinte miért nem tudta megszerezni a világbajnoki címet Barrichello ebben az évben.

„Amikor eljött az idő, azt gondolom, hogy Jenson felkészültebb volt. Valószínűleg Rubens nem volt annyira korán tudatában annak, hogy mennyire erősnek tűnünk – Jensonben ez valószínűleg hamarabb tudatosult.”

Clear arra is kitért, hogy a két pilóta közötti korkülönbség is szerepet játszhatott a dologban, hiszen az újabb generációnak sikerült új szintre emelnie a szezonra való felkészülést.

„Ez a versenyzők pszichológiájára vezethető vissza. Ez valószínűleg a régebbi és az újabb generáció közötti különbség. Michael Schumacher a 90-es években emelte új szintre a felkészülést, amit aztán Max, Lewis és Charles Leclerc ismét újabb szintre emelt.”

„Rubens volt valószínűleg az utolsó ebből a generációból. Michael Schumacher korszaka, a versenyzői pszichológia és felkészülés egyszerűen arról szólt, hogy ’na, elmegyek futni pár héttel Melbourne előtt, csinálok néhány felülést, aztán rendben leszek’.”

„A versenyzők az idő előrehaladtával egyre fittebbé váltak, és ez nemcsak a fizikai fittségről, hanem a mentális felkészülésről is szól. Mondhatni sebességbe kell raknod a fejedet: arra kell gondolnom, hogy hogyan álljak hozzá a szezonhoz, és hogy mik a rövid és hosszú távú céljaim.”

„Más sportágakban ezt már évek óta csinálják. Ha megnézzük az amerikai sportokat és az atlétikát, ott már 20 éve így csinálják a felkészülést, a Forma-1 pedig lemaradásban volt ezen a téren, aztán elkezdett felzárkózni.”

„2009-ben az idősebb versenyzők nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy ez is egy követelmény. Ha nem voltál eléggé felkészült az idény elején, akkor lebuktál” – tette hozzá Clear.

Ebben az évben Button az év első 7 futamából 6-ot megnyert, míg Barrichello kétszer tudott győzni, a Brawn GP pedig 2010-ben teljesen új párossal állt rajthoz, és át is nevezték a csapatot Mercedes GP-re.

