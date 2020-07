Ezért nem jött össze a pole Bottasnak a Hungaroringen?

Valtteri Bottas nem tudta megszerezni a pole-pozíciót a Hungaroringen, de a győzelmi esélyeit nem ez, hanem a rajthibája pecsételte meg.

A finn MTV Uutiset-nek elárulta, mi hátráltatta az időmérő edzésen, számolt be a RaceFans.

„Lett volna esélyem a pole-pozícióra, de valamilyen oknál fogva túl sok üzemanyag volt az autómban, ez persze később hatással volt a rajtomra és a versenyemre is.”

Az extra üzemanyag Bottas szerint „körülbelül egy tizedet jelentett.” Lewis Hamilton 1.07 tizeddel szerezte meg csapattársa előtt karrierjének 90. pole-pozícióját.

Bottas egy másik problémáról is beszámolt, amely a Stájer Nagydíjon érintette hátrányosan. „A második osztrák versenyen volt egy kis félreállítás az autómban. Nem a megfelelő menetmagasságra lett beállítva az autóm, túl magas volt, aminek nagyon nagy hatása volt, különösen az esőben.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 3rd position, and Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes AMG, on the podium

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images