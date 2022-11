Ezért nem igazolta le a Haas Ricciardót 2023-ra

Daniel Ricciardo a 2022-es Forma-1-es szezonban sem hozta a tőle elvárt teljesítményt a McLarennél, a wokingi csapat ezért leigazolta a helyére az Alpine tartalékversenyzőjét, Oscar Piastrit, Ricciardónak pedig felbontották a 2023-ig tartó szerződését.

Papíron Ricciarrdo igazolhatott volna a Haashoz és a Williamshez is a 2023-as szezonban, de az ausztrál hamar kijelentette, hogy nem lesz ott a jövő évi rajtrácson, és inkább a 2024-es visszatérésén dolgozik. 2023-ban a Motorsport.com legfrissebb információi szerint a Red Bull tartalékpilótája lehet majd.

Már a szezon közepe óta a levegőben lógott Mick Schumacher távozása a Haastól, akinek a helyére egy tapasztalt versenyzőt keresett Günther Steiner csapatfőnök. Daniel Ricciardo helyett azonban mégis az aktívan utoljára 3 éve versenyző Nico Hülkenbergre esett a választásuk.

Steiner többek között a Motorsport.com-nak elismerte, hogy felvette a kapcsolatot Ricciardóval, de elmondta azt is, miért tartotta mégis kockázatosabbnak a leigazolását Hülkenberggel szemben.

„Még azelőtt felhívtam, hogy a McLarennél megtörténtek volna a dolgok, megkérdeztem, hogy mit csinál jövőre, de a beszélgetés sehova nem vezetett. Nem tudom, hogy pontosan miért, erről őt kéne megkérdezni.”

„Daniel idén nem teljesített jól, ha ez máshogyan lenne, akkor még most is érvényes szerződése lenne a McLarennél. Szerintem ezt is figyelembe vettük, mindenki tisztában van azzal, hogy nem éppen karrierjének csúcspontján áll.”

„Még most sem tudom, hogy miért, mert egy nagyszerű, a Red Bull-lal futamgyőztes versenyzőről van szó.”

„Egy ilyen versenyző leigazolása azonban szintén kockázatos. A kockázatot az jelenti, hogy fogalmunk sincs, meg tudnánk-e változtatni a formáját, vagy nem. Nicóval legalább üres lappal indulunk.”