Ezért nem garantálja a Cadillac sem Andrettiék sikerét az F1-es pályázatuk során

Közel egy évvel azután, hogy Mario Andretti világgá kürtölte fia, Michael Andretti F1-es terveit, az Andretti Global bejelentette, hogy a General Motorshoz tartozó Cadillac támogatását is megszerezték az F1-es projektjükhöz.

A kitörő lelkesedés az F1 részéről azonban ismét elmaradt. Stefano Domenicali F1-elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy csak akkor fognak elgondolkodni a 11. hely megnyitásáról a mezőnyben, ha a jelentkező gyári támogatást tud felmutatni. Ezt örömmel dorgálta Domenicali orra alá az online sajtótájékoztatóján Andretti is, azonban a GM jelenléte az ő elmondásuk szerint sem lenne kézzel fogható egy új erőforrás megépítésével, ez a fajta cinikusság pedig nem biztos, hogy javított Andretti és Domenicali kapcsolatán.

Fontos azt is megjegyezni, hogy az F1 és az FIA között a háttérben igen komoly feszültség alakult ki, részben Mohamed bin Szulajm FIA-elnök tevékenykedése miatt. Részben az FIA késlekedése miatt csúszott a 2026-os motorformula véglegesítése egészen 2023 augusztusára, ami alatt meg is romlott a Red Bull és a Porsche kapcsolata. A két fél együttműködéséről szóló, már 2022 áprilisában meghozott döntés így ment a kukába, ahogyan egyelőre a Porsche F1-es tervei is.

Az FIA a 2023-as versenynaptár bejelentésekor is felbosszantotta az F1-et, mivel utóbbi külön bejelentést tervezett a Monacói Nagydíj maradásáról, de ellentét van a sprintfutamokkal, és hogy egy egészen vicces példát is megemlítsünk, a pódiumceremóniákkal kapcsolatban is az F1 és az FIA között. Ebbe a kereszttűzbe állt most bele Andretti is, aki egyelőre csak bin Szulajm FIA-elnök támogatását élvezi a projektjével kapcsolatban.

Az, hogy az F1-et mennyire hidegen hagyja egyelőre Andrettiék próbálkozása, jól szemlélteti az, hogy a hivatalos felületekein csak egy egyszerű sajtóközleménnyel reagáltak a hírre, amelyben nem is nevezték nevén Andrettit vagy a Cadillacet. A Reuters értesülései szerint az F1 döntését befolyásolni ugyan nem tudó, de a háttérben aktívan lobbizó csapatok véleménye sem változott meg Andrettiékkel kapcsolatban.

Egy névtelenséget kérő „vezető beosztású” csapattag úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy még mindig „igen valószínűtlen” az, hogy az F1 megnyitná a kapuit Andretti előtt.

Andretti korábban úgy nyilatkozott, hogy kész kifizetni a Concorde egyezményben rögzített 200 millió dolláros belépődíjat, azonban ez az összeg az F1 népszerűségének növekedése miatt túl aprónak tűnik, mind a csapatok, mind a FOM szempontjából.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner úgy nyilatkozott a nyáron, hogy a 200 millió dolláros belépési díjat „teljesen más gazdasági környezetben” határozták meg, és azt hozzá kéne igazítani az aktuális körülményekhez, figyelembe véve az F1 megerősödését.

A Reuters értesülései szerint a csapatok, figyelembe véve, hogy az NHL-ben is 650 millió dollárba került a Seattle Krakennek a franchise-helyük megszerzése, kb. 500 millió dollárt tartanának jelenleg elfogadható összegnek.

„Szerintem egy hiteles projektről van szó, de ennél egy sokkal nagyobb belépési díj kell. Csak akkor lesz valakinek esélye csatlakozni a mezőnyhöz, ha ennél jelentősen többet fizet” – nyilatkozták egy csapattól a Reutersnek.