Ezért nem fogja soha hosszútávon elkötelezni magát az F1 mellett az Alfa Romeo

Az Alfa Romeo 2018 óta támogatja a Saubert, 2019 óta pedig már névadó szponzorként vannak jelen a svájci csapat életében, azonban hiába hívjuk az elkészült Forma-1-es autókat mi is Alfáknak, azoknak a Ferraritól kapott alkatrészeket leszámítva egyetlen egy csavarjuk sem készül Olaszországban, hiszen a tervezést, gyártást, felkészülést még most is a Sauber svájci gyárában végzik.

Annak ellenére, hogy a legtöbb gyártó arra szokott törekedni, hogy minél nagyobb beleszólása legyen abba, hogyan használják fel az F1-es csapatok a befektetéseiket, az Alfa Romeo egyáltalán nem szeretne módosítani a jelenlegi üzleti stratégiáján, még úgy sem, hogy az Audi ott kopog már egy gyári megállapodást lobogtatva a Sauber ajtaján.

Az olasz márka ráadásul még csak hosszútávú szerződéssel sem rendelkezik a Sauberrel, ugyanis a 2022-es szezon előtti szerződéshosszabbításukban leszögezték, hogy azt minden évben felül fogják vizsgálni, az Alfa Romeo vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato pedig örül, hogy ennyire rugalmas szerződéssel rendelkeznek.

„2023-ról az elkövetkező hetekben fogunk dönteni a kollégáimmal” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. „Nem 5 évre előre kell terveznünk. Ezt amúgy sem tenném meg a motorsportokban. Soha. Nagyon bátrak azok, akik jelenleg 5 évre előre terveznek, mi nem fogjuk ezt csinálni.”

„Mi minden évben megállunk majd egy pillanatra, és felmérjük a helyzetünket, mielőtt nekikezdenénk egy újabbnak.”

„Az Alfa Romeo érdeke az, hogy minden évben profitáljon a befektetéséből, és a csapat teljesítménye évről évre fejlődjön. Ennyi. A többi az nem ránk tartozik” – utalt Imparato arra, hogy a pilótákat, a motorbeszállítói kapcsolatokat, és a csapat napi szintű vezetését teljesen ráhagyják Frederic Vasseur csapatfőnökre.

„Szerintem mi keresünk a legjobban az F1-es befektetésünkön, ami lehet, hogy meglepő egyeseknek” – mondta boldogan Imparato arra, hogy nem kell saját erőforrást építeniük ahhoz, hogy learathassák az F1-es megjelenésükből származó bevételeket.

Mivel minden bizonnyal a 2026-os motorformulától kezdve, amikor megérkeznek a karbonsemleges üzemanyagok a sportba, Imparato és az Alfa Romeo már csak kívülről fogja szemlélni az F1 eseményeit, a francia mérnök nyíltan kimondta, hogy hiába követi figyelmesen az F1 karbonsemleges üzemanyagának sikerét, és annak hatását az utcai autókra, az Alfa Romeo nem változtat a már korábban kitűzött céljain.

„Már meghoztuk a saját döntéseinket. Az iparág 2035-tól már egyébként is az elektromos autókról fog szólni, és egy ilyen kitűzött cél azt jelenti, hogy most kell leállnunk a belső égésű motorok fejlesztésével, és 2030 körül a gyártásukkal. Egy külön verseny lesz a márkák között azért, hogy ki éri el először a kibocsájtásmentes kínálatot.”

„Ezzel kapcsolatban nem köthetünk kompromisszumokat, és nincs B-tervünk sem. A mi gyerekeink nem fogják elfogadni, hogy mi még most hogyan trükközünk az emissziós számokkal. Ez az etikai kötelességünkről is szól.”

