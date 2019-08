Nem csak az SF90 nem fekszik Vettelnek, az őrségváltás sem

A négyszeres világbajnok szenvedését nem nagyon kell ecsetelni, a szezont vb-esélyesként kezdő német mindössze negyedik az egyéni tabellán, hátránya az éllovas Lewis Hamilton mögött éppen 100 pont, ami azt jelenti, hogy Sebastian Vettel akkor érhetné be a britet, ha négy futamot megnyerne zsinórban, míg Hamilton mind a négyen pont nélkül maradna. Vettel 11 hónapja nem tudott győzni, míg Hamilton idei leggyengébb eredménye egy ötödik hely, szóval nagyon kevés az esély a fenti forgatókönyvre.

Nem is ez Vettel legnagyobb gondja, hanem maga a Ferrari. Ezt már többen is pedzegették idén, vagyis, hogy az olaszok autója nagyon nincs a német stílusára hangolva, és ez a disszonancia, amivel Vettel nem tud mit kezdeni. A német lap pedig a helyzetet a 2014-es állapothoz hasonlítja, amikor Vettel még Daniel Ricciardo társaként élt meg hasonlót a Red Bullban. Akkor a német volt az első számú versenyző az osztrákoknál, és a Mark Webberrel töltött időszak után egy új, tehetséges fiatalt kapott a nyakába, Daniel Ricciardo pedig nem félt sem az autótól, sem a rivalizálástól. Öt évvel később a nevek kicserélhetők Kimi Räikkönenére és Charles Leclerc-ére.

Vettel a lap elemzése szerint egyértelműen azt hiányolja, hogy jó érzés legyen versenyezni az autóval, a kisebb leszorítóerővel a Ferrari stabilitását vesztette a pályán, és ezt Leclerc megbízhatóan kezeli. Míg a szezon első hét versenyén kisebb különbség mutatkozott két versenyző időmérős eredménye között, az utóbbi három versenyen azonban a monacói már jóval nagyobb különbségre volt képes, jól jelzi, hogy Leclerc jobban tud alkalmazkodni a körülményekhez. Az autóhoz.

A problémát pedig a Ferrari eleje okozza, amely kevesebb leszorítóerőt képes hozni, elsősorban az első szárny miatt. Ennek a koncepcióját azonban nem lehetett egy csapásra megváltoztatni, minden, ami elől megváltozik, hatással van az autó hátuljára. Az egyensúly megtartása érdekében az elmúlt három nagydíjon az olaszok sokat változtattak, nagyjából sikertelenül.

Az olyan pályákon, ahol sok függ az első kerekeken, a Ferrari mechanikusan igyekezett változtatni. Ennek eredménye viszont az volt, hogy a silverstone-i pénteken a bal első lágy abroncs összesen hét körig bírta, utána az autó elvesztette a stabilitását hátul. Ennek tudható be, hogy Vettel péntekről szombatra miért vesztett olyan sok időt a csapattársával szemben.

"Nem éreztem a hátulját, túlkormányzott lett az autó a kanyarok elején, és alulkormányzott a kanyarok végén" - mondta Silverstone-ban Vettel, aki emiatt 20 km/h-t vesztett Leclerc-rel szemben a Becketts-ben, és ez is azt bizonyítja, hogy míg egyiküknek van bizalma az autó iránt, a másikuknak már nincs.

Még több F1 hír: Todt a 2021-es szabályok kapcsán keményen helyretette Vettelt

De ez nem csak önbizalom, hanem vezetési stílus kérdése is. Leclerc-nek tavaly négy futamába került, míg megtanulta a Saubert, Vettelnek ehhez több idő kell a jelek szerint. A lap ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Vettel a futamokon jobban teljesít, még ha ez az eredményekből nem feltétlenül derül ki. Franciaországban és Ausztriában azonban taktikai, míg Angliában ütközés miatt kellett bevállalnia egy plusz kerékcserét, ennek ellenére Silverstone-ban elégedetten nyilatkozott.

"Hirtelen jobban éreztem magam az autóban, a kerekekkel. Még meg kell találnom magamban választ, hogy miért" - mondta akkor a német. Az Auto motor und sport szerint ennek az autó súlyához lehet köze. A lap elemzése rámutat, hogy Vettel a versenyek elején közelebb áll csapattársához, aki azonban a futamok hajrájában nagyobb tempóra képes. Az üzemanyag fogyásával ugyanis közelednek a körülmények az időmérőkéhez, ahol Leclerc magabiztosabban szerepel. Ugyanis a kevesebb üzemanyaggal elkezd csúszkálni az autó hátulja, amely miatt túlmelegednek a gumik, és máris visszatértünk Vettel eredeti problémájához.

A lap végül bemutatja Vettel Verstappen elleni ütközésének hátterét is, kiemelve, hogy bár Vettel vállalta a felelősséget, azért a holland is hibás volt. Az ütközést Verstappen és Ricciardo tavalyi, bakui csattanásához hasonlítja, azzal a különbséggel, hogy akkor Verstappen kétszer váltott irányt. ezúttal egyszer. Azonban a lap szerint Verstappen hajlamos kivárni az utolsó utáni pillanatig, gyakorlatilag későn dönt, Vettel ezért is vehette későn észre, hogy már féktávon belül van.

Végezetül az egyik legfontosabb tanulságnak a lap azt tartja, hogy míg régen a versenyzők hosszú évek munkájával tudtak annyi rutint szerezni a pályán, amely a Vetteléhez hasonló helyzetekben segítség lehetett a rutintalan riválisok ellen, ma viszont a fiatalok a szimulátoroknak köszönhetően sokkal gyorsabban zárkózhatnak fel ezen a téren is.

Az utóbbi időben egy nagyon jó Forma-1-et kaptunk, miközben a csaták is egyre élesebbek a pályán, bár a bajnokságban egyre inkább eldőlni látszanak a legfontosabb kérdések, hiába van még sok futam hátra.