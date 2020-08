Ezért nem akarja aláírni a Mercedes az új Concorde-egyezményt

Az új megállapodás szerint a pénzelosztás jóval igazságosabb lesz a tíz csapat között, mint az volt a korábbi esztendőkben. Ez egy olyan lépés, amelyet a Forma–1 a sport fairségének és a verseny szorosságának érdekében hoz meg, azok után, hogy a költségsapka bevezetéséről már korábban határoztak.

A kisebb csapatok sokat profitálnak ebből, a Ferrari pedig ismét szerencsésnek vallhatja magát. A sportág kezdete óta a mezőnyben lévő csapat fontosságát a Forma–1 új tulajdonosai is elismerik. Ahogy az korábban volt, most is pénzbeli bónuszokat fognak kapni. Ez is közrejátszik abban, hogy a Mercedes még nem írta alá az egyezményt.

„Elvben mi is a fair sport mellett vagyunk, emiatt pedig a pénzek fair elosztását is támogatjuk. Jelen állás szerint azonban mi vagyunk az új megállapodás legnagyobb vesztesei. A Ferrari megtartotta kiváltságait, a Red Bullnak pedig előnye van a két csapatával.”

„Úgy vélem, hogy a Mercedes sokat adott a Forma–1-nek az utóbbi években, és nálunk versenyez az a pilóta, aki a legnagyobb figyelmet generálja világszerte. Úgy érezzük, hogy ezért nem kapjuk meg a megfelelő elismerést” – mondja Toto Wolff, aki azért nyitva hagyja az ajtót a lehetséges módosítások előtt.

A Liberty Media viszont nem szeretne újabb módosításokat eszközölni az egyezményben. „Már rég megbeszéltük az összes témát, és nem akarjuk tovább halogatni.” A kérdés tehát már csak az, hogy a Mercedes aláírja-e vagy sem. Bármi is történjen, ha nem írnak alá augusztus 12-ig, akkor elesnek az aláírási bónusztól. Ez az összeg ötmillió dollárt jelent.

