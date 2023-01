Ezért nem adott hírt a „prémium” szponzorok távozásáról a Ferrari?

A Forma-1-es uborkaszezon alatt a Decalspotters Twitter-oldal minden nap becsületes átfésüli az F1-es csapatok weblapjának szponzori listáját, hogy a két szezon közötti változásokról hírt adjanak. Ők hívták fel az F1-es közösség figyelmét arra, hogy a Ferrari két komoly szponzora, a Velas és a Snapdragon is távozott a csapattól.

A komoly figyelmet kapó hír mellett azonban jóval kisebb nyilvánosságot kapott az, hogy két másik partner már el is foglalta a megüresedett helyeket: az HCL Software logói már Abu-Dzabiban is rajta voltak az F1-75-ön, a Bitdefender kibervédelmi cég pedig most került fel a Ferrari partnereinek listájára.

Még több F1 hír: Az egykori Ferrari-sportigazgató szerint az Audinak le kellene csapnia Binottóra

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint igen egyszerű okból nem kommunikálta még a csapat a szponzori portfóliójuk változását: a PR-részlegük január 9-éig szabadságon van. Amennyiben ismerős a dátum, az nem véletlen, ugyanis hivatalosan Frederic Vasseur is aznap áll hivatalosan munkába a Ferrari csapatfőnökeként.

Az, hogy az év végén a Ferrari is szerződést bontott a Velas blokklánc-hálózattal, senkit nem érhetett igazán meglepetésként azután, hogy a korábban a Mercedes partnereként is tevékenykedő FTX összeomlása magával rántotta a kriptovaluta piacot.

A Motorsport.com olasz kiadása azonban hozzáteszi, hogy attól egyáltalán nem kell tartani, hogy a Ferrari alulfinanszírozott lenne a 2023-as szezonban, és az sem elképzelhetetlen, hogy egy bírósági tárgyalás után a Velasszal kötött szerződésben szereplő összeget még megítélik majd nekik.