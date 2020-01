Ezért lesz döntő év Vettel szempontjából 2020

A 2019-es szezon előtti teszteken Sebastian Vettel kiváló formában volt: csillogott a szeme, és volt egy kis pimaszság a mosolyában. A 2019-es szezon az ötödik éve volt a Ferrarinál, és Barcelonában még úgy tűnt, hogy a Ferrari az év favoritja. Tehát nem volt meglepő, hogy Vettel izgatottan várta az előtte álló szezont, amelyben a bajnoki címért harcolhat(ott volna).

„Tudom, hogy más lehet a szerepem. Természetesen ugyanúgy kell vezetnem: próbálnom kell a lehető leggyorsabban menni, de a szerepem más lesz: az egyértelmű küldetésem, hogy visszavezessem a Ferrarit a csúcsra.” – nyilatkozta Vettel a téli teszteken.

A négyszeres világbajnok azelőtt nem tudta beteljesíteni a küldetését. Korábban a Red Bullal tudott négy világbajnoki címet szerezni, ekkor pedig még nem tudhatta, hogy 12 hónappal később már nem lesz a Ferrari első számú versenyzője.

Összehasonlítás: Vettel karrierje a Red Bullnál vs. a Ferrarinál

Red Bull (2009-2014) Ferrari (2015-2019) Nagydíjak 113 102 Pole-ok 44 12 Győzelmek 38 14 Győzelmi ráta 34% 14% VB-címek 4 0

Vettel fiatal csapattársát, Charles Leclerc-t már a Ferrarihoz kerülése előtt nagy tehetségnek tartották, de arra talán kevesek számítottak, hogy ennyire jó szezont fog teljesíteni – valószínűleg Vettel sem. Több pontot és több pole-t szerzett, mint tapasztalt csapattársa.

Még több hír: Hatalmas az érdeklődés az elektromos Volvo XC40 Recharge iránt

Vettel viszont nem vesztette el a sebességét. Ezt bizonyítja például a suzukai pole-pozíciója és a szingapúri győzelme is. Viszont ezt a teljesítményét úgy tűnik, nem tudja kiegyensúlyozottan hozni, és nyomás alatt sokszor megtört. A jelek szerint Leclerc óriási tehetsége nagyobb és folyamatosabb nyomást jelent Vettelnek, mint amit a Kimi Raikkönennel közös időszaka alatt érzett. Ennek eredményeképpen jöttek a hibák a némettől.

A 2018-as hockenheimi hibája és a 2019-es brazil versenyen Charles Leclerc-rel történt ütközése közti 18 hónapot figyelembe véve kevesen vitatkoznának azzal, hogy szüksége volt erre a téli szünetre Vettelnek. Természetesen sokan már vissza is vonultatnák őt, azonban ez Vettelt nem érdekli.

„Hallottam, hogy befejezem. Nem tudom, ki mondta ezt, de úgy tűnik, jobban tudja, mint én!” – mondta Vettel Abu Dhabiban, amikor arról pletykáltak, hogy bejelentheti a visszavonulását.

De ő még nem akarja bedobni a törülközőt. De talán nem is rajta fog múlni a döntés. Az év végén lejár a szerződése a Ferrarival, és ha nem javít a formáján, könnyen lehet, hogy nem tartják meg a négyszeres világbajnokot.

És Vettel nem biztos, hogy olyan, mint Raikkönen, aki miután elvesztette a helyét a Ferrarinál, egy gyengébb csapathoz igazolt. Vettel inkább olyannak tűnik, aki nem akar nagy hal lenni a kis tóban – inkább több címet adna hozzá a már most is impresszív életrajzához, ha pedig erre nincs lehetősége, távozhat az F1-ből.

Összehasonlítás: Vettel vs. Leclerc 2019-ben

Vettel Leclerc Időmérős teljesítmény (egymás ellen) 9 12 Pole-ok 2 7 Dobogók (amik nem zárultak győzelemmel) 8 8 Leggyorsabb körök 2 4 Az élen töltött körök 160 246 Pontok 240 264 Bajnoki helyezés 5. 4.

Ő a Ferrarinál akar lenni, ugyanis befejezetlen munkája van a csapatnál. De mit akar a Ferrari? A csapatfőnökük, Mattia Binotto azt mondta decemberben, hogy Vettel „a projekt középpontjában van” és „kulcsfontosságú versenyző”, azonban hozzátette:

„Meg kell néznünk, hogyan teljesít, mennyire fekszik neki az autó, és milyen motivációi vannak a jövőre nézve. Ez nem azon múlik, hogy hibázik-e, vagy sem. Sokkal inkább azon múlik, hogy Seb hogyan látja a jövőjét, és mi milyen pilótafelállást képzelünk el.”

A 2020-as szezon első fele tehát kulcsfontosságú lesz a német szempontjából, hiszen a Ferrari nem szokta megvárni az év végét a döntése meghozatalával. Tehát nem lenne túlzás azt állítani, hogy Vettel a karrierjéért küzd.

Vettelt kedveli a csapat. Gyakran látni, hogy a négyszeres világbajnok a Ferrari motorhome-jában vagy a garázsban lóg a Ferrari dolgozóival, még akkor is, amikor a többi versenyző már elhagyta a pályát. Egyértelműen látszott, mennyire örült a csapat Vettel szingapúri győzelmének, ahogy az is egyértelmű, hogy ők is szeretnék, hogy véget érjen Vettel vesszőfutása. Ő is egy „átlagos csapattag”, amikor a gyárban van.

Még több F1 hír: Todt azt kívánja, hogy Leclerc nyerje meg a bajnokságot, mert megérdemli

„A többiekkel együtt az ebédlőben szoktam enni, ugyanis ez a leggyorsabb megoldás, és a kaja is jó. Általában rengetegen szoktak ott lenni, beleértve a GT-s srácokat is. Több sor is áll, és csak azután ehetünk, miután végigálltuk a sort.”

„De nem szoktam előremenni. Egyszerűen a csapat tagja akarok lenni. Hibás hozzáállás lenne, ha speciális bánásmódot akarnék, mivel ezzel megkülönböztetném magamat a csapat többi tagjától. Én is a csapat tagja vagyok.”

„Nyilvánvalóan más a szerepem, ennek tudatában vagyok. Csak két versenyző van, de ez számomra nem jelent semmiféle különbéget. Igazából boldogan beállok a sorba.”

Az is bizonyítja, hogy mennyire komolyan veszi a csapatot, hogy minden csapattag számára összeállított egy fotóalbumot, ami a szezonjukat dokumentálja.

Vettel híresen privát életet él, nincs fent a közösségi oldalakon, és több riválisával ellentétben meglehetősen keveset tudunk a pályán kívüli életéről. De elmondása szerint elég „normális” életet él: főz – bár elismeri, nem túl jól – füvet nyír, a gyerekeit fuvarozza és busszal jár. Ezenkívül szívesen biciklizik, ezt a szokását a nagydíjhétvégéken is szívesen űzi.

Az előző téli szünet lehetőséget kínált Vettelnek arra, hogy újratöltődjön energiával, és felkészüljön a következő harcra. Az idei téli szünet viszont egy „mindent vagy semmit” év lehet Vettel számára, ami ha rosszul sikerül a német szempontjából, akkor könnyen lehet, hogy több időt tud majd fordítani a fűnyírásra és a biciklizésre...

A legendás Forma-1-es illusztrátor Giorgio Piola eleveníti fel emlékeit a Williams FW14B-ről, minden idők egyik legjobb versenyautójáról.