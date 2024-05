Nagyobb lehet a jelentősége a McLaren új fejlesztéseinek, mint elsőre látszik

Az FIA által a változtatásokról közzétett dokumentumról kiderült, Lando Norris autójának szinte egy aerodinamikai felületét nem hagyták érintetlenül és bár előtte azt mondták, a csomag célja kizárólag a lassú kanyarokban való gyengeségükön javítani, a valódi cél egyértelmű volt: Leszorítóerőt találni, méghozzá sokat.

A Forma-1-ben azonban leszorítóerő és leszorítóerő között is van különbség, a sikerhez pedig a lehető leghatékonyabban kell ezt generálni, azaz úgy, hogy ne nőjön túl sokat a légellenállás egy adott szárnybeállításon belül. Jöhettek volna ugyanis ólajtó méretű hátsó szárnnyal, ami rengeteg „piszkos” leszorítóerőt termel, és gyorsak is lennének a kanyarokban, csak az egyenesekben hagynák le őket.

Ami a legfontosabb a McLaren új csomagjával kapcsolatban, hogy két téren is nagyobb teljesítményt értek el velük: A kanyarokban nagyobb és tisztább leszorítóerőt értek el, így megnyílt az ajtó a kisebb hátsó szárnyak használata előtt, ami miatt gyorsabbak az egyenesekben. Jóllakott a kecske és megmaradt a káposzta.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella úgy magyarázta ezt, hogy hatékony leszorítóerőt akartak találni, ami nem növeli a légellenállást, így máshol is meg tudták nyirbálni az autót. Emiatt, míg korábban az egyenesekben kissé elmaradtak riválisaiktól, feltűnő volt, hogy Miamiban a végsebességük is javult riválisaikhoz képest:

„Jó volt itt a végsebességünk. Ez azért van, mert szándékosan egy viszonylag könnyedebb hátsó szárnyat választottunk. Megtehettük, mert a csomaggal nőtt a leszorítóerőnk és így nem kell annyit követelnünk a hátsó szárnytól, mert az sosem túl hatékony. A padlólemezek és oldaldobozok fejlesztése mindig hatékonyabb, mint a hátsó szárnyé.”

A csomag összesített előnyeit emellett a várttól egy kicsit elütő beállítási irány is kiegészítette. Ahelyett, hogy a gyorsabb kanyarokban való előnyükre építettek volna, inkább a lassabb szakaszokban igyekeztek optimalizálni a teljesítményt. Stella:

„Tudatosan döntöttünk úgy, hogy az autót a lassú tempós teljesítmény maximalizálására állítjuk be. Az, hogy ott is jók voltunk, nem feltétlenül a csomag jellegének tudható be, inkább a beállításoknál hozott tudatos döntésnek, azaz, hogy itt is a lehető legerősebbek akartunk lenni. Ha megnézzük az időmérős köröket, a gyors részen elég sok időt vesztettünk, de ez szándékos döntés volt.”

Miami csak a kezdet volt és hamarosan jön a folytatás, Stella ugyanis jönnek még fejlesztések, melyek konkrétan a lassú tempónál mutatott tempójukat javítják majd. Hogy a jelenlegi csomag mennyire oldotta meg ezt a problémát, arról ezt mondta: „Nem annyira, mint szerettük volna. A lassú tempós teljesítményen még konkrét munka fog folyni új fejlesztésekkel.”

A McLaren új csomagjának potenciálja már azelőtt látszott, hogy Norris egy számára jókor induló biztonsági autós fázis alatt az élre állt. Bár előtte nem látszott – az SQ3-ban futott köre gyenge volt és a sprinten már az első kanyarban kiesett – de amint tiszta levegőbe került, Norris szárnyalt. A futam után ő is megerősítette ezt:

„Már pénteken mondtam, nagyon jó érzés volt. Már akkor magabiztos voltam és ma nagyon sokszor ugyanígy éreztem. Jó volt. Mostanában sok vasárnapunk sikerült jól, de ma még erre is sikerült rátennünk egy lapáttal és valami többet kihozni belőle.”

Imolában fog végleg kiderülni, hogy a fejlesztésekkel a McLaren valóban ellenfele tud-e lenni a Red Bullnak, vagy pusztán a jó szerencsének köszönhető, hogy Miamiban Norris felül tudott emelkedni Verstappenen. A holland versenyző elég egyértelműen kifejezte erről a véleményét, itt írtunk róla.