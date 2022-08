Ezért kellett még most lépnie a McLarennek Ricciardóval kapcsolatban

Nem gyakran fordult elő a modern Forma-1-ben, hogy egy csapat szánt szándékkal elküldött volna egy többszörös futamgyőztes versenyzőt, de Daniel Ricciardo esete is csak arra mutat rá, hogy a Forma-1-ben még mindig csak a stopper számít.

A Ferrarinak sem okozott nagy nehézséget Sebastian Vettel elküldése, még ha extra stíluspontokat nem is érdemelnek azért, amiért a négyszeres világbajnok háta mögött kezdtek el Carlos Sainzcal tárgyalni.

A McLaren esetében azonban a történet a szemünk előtt bontakozott ki, Ricciardo folyamatosan őszinte interjúitól Zak Brown ultimátumán át Ricciardo egyik legelső nyilvános mclarenes szerepléséig. Valószínűleg nem sokan emlékeznek a McLaren YouTube csatornájának első videójára Ricciardóval, ami az üléspróbáján készült. Utólag visszanézve akár mondhatnánk, hogy baljós árnyak lengik körbe a videó hangulatát, amikor Ricciardo a meglepetésére nem találja a helyét a McLaren cockpitjában, és sok kiigazítást kér a mérnökeitől.

A 2021-es szezont nem is feltétlenül kell figyelembe vennünk, azzal még ellavírozhatott volna az ausztrál, de a 2022-es idény kezdetekor nyilvánvalóvá vált, hogy a különbség Ricciardo és Norris között nemhogy csökkent volna, de tovább is nőtt. Majdnem kereken egy tizeddel nőtt idén Ricciardo átlagos időmérős lemaradása Norrishoz képest, 0,215 másodpercről 0,314 másodpercre, amihez, ha hozzávesszük azt, hogy Norris a frissen megjelent Beyond the Grid podcast-szereplésében elismerte, hogy a szezon elején jobban feküdt Ricciardónak az autó, mint neki, különösen rossz fényt vet az ausztrál teljesítményére.

Amennyiben a McLaren világverő autóval rendelkezne, ezt talán még el is néznék a marketing szempontból aranytojást tojó tyúknak számító Ricciardótól, de a rendkívül szoros 2022-es középmezőnyben ez lehet a különbség egy Q3-as csoda és egy Q1-es leégés között, és hiába lehet jobban előzni a 2022-es autókkal, Ricciardo esetében megmutatkozott, hogy nincs nagy eltérés az időmérős és a versenytempója között.

Norris 76 pontjával szemben Ricciardo csak 19 egységet szerzett eddig idén, a McLaren pedig visszacsúszott az Alpine mögé a konstruktőri bajnokságban – az idei szezon még menthető, de mivel a közel két év alatt kialakult minta szerint Ricciardo teljesítménye 2023-ban is elmaradt volna Norrisétól, a McLaren sem pénzügyileg, sem a csapat vonzerejének szempontjából nem kockáztathatott volna meg még egy ilyen szezont.

Arra pedig szinte semmi esély nem lett volna, hogy a McLaren 2023-as autója feküdt volna Ricciardónak: Andrea Stella, James Key többször is hangoztatta, hogy a pályán látható autó a csapat kollektív tudásának eredménye, ők pedig nem a pilóta által preferált vezetési stílus, hanem a szélcsatornában és a CFD-ben látott számok alapján fejlesztik azt – Key szerint igen nagy hendikeppel, mert a Toyota kölni szélcsatornájában nem tudják megfelelően szimulálni azokat a lassú kanyarokat, amelyekben Ricciardo vezetési stílusa (nagy sebességet vitt be a kanyar első felébe ahelyett, hogy a kigyorsításra játszana) megfelelően működött volna.

Ricciardo ettől függetlenül az F1-es mezőny egyik legtehetségesebb tagja még most is: véletlenül senki nem győzte le hétszer a hibridkorszak elején a Mercedeseket, de legalább ennyire egyértelmű, ezt a kapcsolatot, amelyben két év után sem klikkelt még minden, mindkét félnek meg kellett szakítania.

Ricciardo küszködése legalább annyira meglepte a McLarent, mint a nézőket és a sajtót, és nem is szerepelt a McLaren tervei között az, hogy két év után új pilóta után kell nézniük. A csapat érdekeit szem előtt tartva azonban a McLarennek lépnie kellett, a két fél által megtett óriási erőfeszítések után pedig talán nekünk is el kell fogadnunk, hogy lehet, soha nem lesz pontos magyarázat arra, mi csúszott ennyire félre Ricciardo és a McLaren között.