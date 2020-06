Ezért kellett kidobniuk a kutatási-fejlesztési terveiket az F1-es csapatoknak

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer arról beszélt, hogy a silverstone-i bázisú csapatnak teljesen meg kellett változtatnia az eredeti kutatási-fejlesztési terveiket, amelyek az RP20-ra, illetve a jövő évi autójukra vonatkoztak – a kényszerszünet miatt a korábbi tervet „kidobhatják az ablakon”.

Szafnauer azt is elmondta, hogy a rózsaszín autón nem fognak változtatni a melbourne-i autóhoz képest, így közel 4 hónappal később ugyanazzal a kocsival fognak rajthoz állni, amelyekkel Ausztráliában rajthoz álltak volna.

A gyárak leállítása miatt a csapatok márciustól június elejéig nem tudtak dolgozni, ezzel együtt a 2020-as autóikon sem tudtak fejleszteni, és a pályára sem tudtak menni velük. Tehát a lezárások miatt egyáltalán nem a szokásos, lépésről lépésre haladó rendszert fogják használni az istállók.

Ráadásul az autók számos kulcsfontosságú területének befagyasztották a fejlesztését, így a 2021-es autók is szinte ugyanolyanok lesznek, mint a 2020-asok. Éppen ezért az a modell, hogy a csapatok a szezon felétől kezdve egyre inkább elkezdenek átállni a következő évi autójuk fejlesztésére, nem fog működni.

„Mindent kidobhattunk az ablakon. Az egyértelmű, hogy semennyi időnk nem volt az autó fejlesztésére Ausztrália és Ausztria között. Ausztriában azzal az autóval fogunk rajthoz állni, amellyel Melbourne-ben terveztünk versenyezni.” – kezdte Szafnauer a Motorsport.com-nak.

„Nagyon-nagyon nehéz lesz most az újraindítás, ahogy az is, hogy Spa előtt bármi újdonságot hozzunk, de ez még Spa és Monza körül is nagyon nehéz lesz. Szóval inkább a szezon második felére készülünk fejlesztésekkel, amennyiben lesz még 8 verseny a naptárban szereplő 8 versenyen kívül, amit nagyon remélek.”

„De azt gondolom, hogy jó volt az autónk a téli teszteken, és általánosságban ha Barcelonában jó az autód, akkor a szezon során megfelelő lesz az aerodinamikai csomagod és, és így más helyszíneken is jól teljesíthetsz.” – magyarázta a csapatfőnök.

A 2021-re való tervezés pedig szintén teljesen más lesz, mint amit általában láthatunk, hiszen a csapatoknak itt is komoly fejlesztés-befagyasztásokkal kell együttélniük.

„Amikor megvan az a fajta szabadságod, hogy egy teljesen új autót készíthetsz, akkor sokkal több mindent találhatsz, szóval ezúttal eléggé meg lesznek kötve a kezeink. Júliusban fogunk újra versenyezni. Általában ekkor már régóta dolgozol a jövő évi kasztnin.”

„Tehát ez az időszak teljesen tömörített lesz, ami szintén hatással lesz arra, hogy mit fogunk csinálni idén. Nem változtathatunk túl sok dolgon 2021-re, viszont továbbra is fejleszthetünk az aerodinamika területén.”

A csapatok zsetonokat használhatnak arra, hogy módosítsanak a befagyasztott területeken, viszont ez a procedúra hamarosan elkezdődik, és a csapatoknak már júliusban értesíteniük kell az FIA-t a szándékaikról, három nappal a Magyar Nagydíj után, ami a szezon harmadik versenye lesz.

„Elég korán értesítenünk kell az FIA-t arról, hogy mire akarjuk felhasználni a zsetonokat. Megfelelően fogjuk használni a zsetonokat, és amikor felhasználjuk őket, akkor valószínűleg újra kell optimalizálnunk az autót. Szóval változtatnunk kell majd a modellen, és el kell kezdenünk futtatni az új konfigurációt a szélcsatornában. Ebből minden 2021-re fog készülni, szóval nem gondolom, hogy nagyobb fejlesztések érkeznének az idei autónkra.”

„De ettől még mindig el kell végezni a munkát, tehát mi is végre fogunk hajtani néhány változtatást, amit a két zseton segítségével meg tudunk tenni, és még ha van is egy kis optimalizációs munka, azt el kell végezni, és elég korán erre fogjuk átállítani a fókuszunkat.”

Szafnauer hozzátette, hogy ha a távolabbi jövőt tartják szem előtt, akkor kompromisszumokat kell kötniük a 2020-as autót illetően.

Sergio Perez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point, Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Azt gondolom, hogy a kevesebb idő miatt nem tudunk mindkét dologra koncentrálni, csak az tudjuk megtenni, hogy elkezdünk dolgozni a jövő évi autónkon, amin egy kicsit tudunk változtatni, miközben fejlesztjük az idei autót.”

„Azonban az időnk mennyisége a szélcsatornában véges, és ezt még tovább is fogják csökkenteni, és most nincs annyi erőforrásunk, mint amennyi általánosságban lenne a jövő évre. De még ha meg is lennének az erőforrásaink, akkor sem lenne elég időnk. Itt vagyunk júniusban, és március óta nem tudtunk dolgozni a szélcsatornában. Most próbálunk egy kis időt szánni az idei autónkra és a jövő évi autónkra is, de nem sok időnk lesz ezekre.”

Annak ellenére, hogy sok a frusztráció amiatt, hogy komoly korlátozások lépnek érvénybe az aerodinamika területén, Szafnauer kitart amellett, hogy a nagy képet kell nézni a nehéz körülmények között.

„Ez a megfelelő döntés, mert ha sokat vagy a szélcsatornában, az nagyon megdobja a költségeket. Pénzt kell költened az alkatrészek modelljeire, és ezek általában géppel előállítottak, vagy 3D-nyomtatottak vagy karbonból készülnek.”

„Ezek pedig nem olcsók, és hogyha úgy döntöttél, hogy beveted őket, akkor valójában is el kell készíteni ezeket az alkatrészeket, aztán felhelyezed ezeket az autódra, ez a régebbi alkatrészeket feleslegessé teszi, ráadásul 6-7 darabot kell készítenünk belőlük, mivel idén sok lehet a „tripla” hétvége.”

„Ha baleset miatt megsérül az autó, nem lesz két heted a versenyek között arra, hogy utántölts pótalkatrészekkel, hanem rögtön készen kell állnod a pótalkatrészekkel. Tehát a teljes dolognak kicsit másnak kell lennie.” – zárta Szafnauer.

