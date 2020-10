Ezért kapott ki Hamilton Rosbergtől

Lewis Hamilton verhetetlennek tűnik azóta, hogy 2016-ban Nico Rosberg elhódította előle az egyéni világbajnoki címet. A hatszoros világbajnok megállíthatatlanul száguld a győzelem útján, és sem Valtteri Bottas, sem más számára nem ad esélyt.

A Mercedes technikai igazgatója, Paddy Lowe szerint a Rosberg elleni vereség komoly szerepet játszik abban, hogy Hamilton mára igazi nyerőgépezetté vált.

„Az az időszak fontos volt Lewis karrierjében” – mondta Lowe az ’At The Controls’ nevű podcastban. „Egyikünk sem tökéletes. Habár Lewis egy páratlan versenyző, neki is megvannak a saját gyenge pontjai. Miután 2016-ban vereséget szenvedett Rosbergtől, ezek egyikétől egész biztosan megszabadult.”

„Nico nagyszerű versenyző, aki abszolút megérdemelten lett bajnok. Ő volt Lewis legerősebb ellenfele, amit az eredmények is mutatnak” – dicsérte Lowe a német versenyzőt.

