Daniel Ricciardónak nem volt egyszerű hétvégéje Imolában, miután nem tudta tartani Lando Norris versenytempóját, aki végül a dobogón végzett, ehhez pedig az is hozzájárult, hogy a McLarennek csapatutasítással kellett megcserélnie a két autót.

Az imolai adatokat kielemezve azonban Ricciardo a McLaren szimulátorában finomított a vezetési stílusán, mivel elmondása szerint csak így lehet a legjobb teljesítményt kihozni a wokingiak 2021-es autójából.

„Az autó csak egy kicsit más stílussal jutalmaz meg igazán” – mondta Ricciardo azok után, hogy a 8. helyen végzett a pénteki második szabadedzésen Portimaóban.

„Máshogyan viselkedik az autó a kanyarodás első fázisában, máshogyan kell használni a fékpedált, hogy ráléphess a gázra. Kicsit egyedi. Keményen dolgoztam a szimulátorban, hogy ezt az elméletet átültessem a valóságba.”

„Szerintem egyre jobban látszik ez. Természetesen ahogyan egyre több időt töltök az autóban, úgy a magabiztosságom is növekszik, és jobban értem az autó mozgását.”

Ricciardo azonban azt is hozzátette, hogy a vezetési stílusának megváltoztatása csak a rövid távú megoldást jelenti a McLarennél, és elmondta, hogy az autót most olyan irányba fejlesztik, ami neki is jobban fekszik.

Még több F1 hír: Jelentősen átdolgozott autóval érkezett a Red Bull Portimaóba

„Az autó mostani tulajdonságai miatt csak bizonyos kanyarokban tudom használni a saját stílusomat, a legtöbb kanyarban a legjobb teljesítmény eléréséhez máshogyan kell vezetnem. Próbálom megértetni a srácokkal, mi szerintem az autó gyengepontja, és próbálunk egy pár fejlesztéssel javítani ezen, de addig is így kell vezetnem, és kész.”

A 2021-es szezon előtt csak másfél napja volt a csapatot váltó pilótáknak, hogy éles körülmények között is megismerkedjenek az idei autóikkal, Ricciardo pedig szintén úgy érzi, hogy emiatt a szokásosnál is nehezebben ment a beilleszkedése.

„Nehéz elfogadni ezt, mert már a sport veteránjának számítok, miért kéne nekem idő ehhez? Már tapasztaltként érkeztem a csapathoz, mégis úgy kezeltek, mint egy újoncot, de ez részben igaz is, mert új nekem még ez az autó és a környezet is.”

„Újonc nem vagyok már, de Imola után dühös voltam, hogy nem végeztem jobb, hogy nem tudtam jobb munkát végezni. Andreas és Zak azonban csak annyit mondtak, hogy nyugi haver, ez még csak a második verseny, majd idővel jönni fognak az eredmények. Próbálok azért nem lazsálni, de én is érzem, hogy hamarosan javulhat a teljesítményem.”