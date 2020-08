Ezért Hamilton a legjobb a Mercedes motorguruja szerint

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája már hat világbajnoki címnél tart, és komoly esély van arra, hogy idén a hetediket is begyűjti, hiszen 6 futam után a VB-pontverseny első helyén áll, Max Verstappen pedig 37 egységgel van lemaradva tőle.

Hamilton sikereiben nagy szerepet játszott a Mercedes motorja is, a motorrészleg vezetője, Andy Cowell tehát komoly mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen számok állnak a brit versenyző neve mellett. Azonban már nem sokáig fognak együtt dolgozni, mivel Cowell még januárban benyújtotta a felmondását, és az év végén elhagyja a Mercedes csapatát.

Cowell hosszú pályafutása alatt számos kiváló versenyzővel dolgozott együtt, többek között Ayrton Sennával, Michael Schumacherrel és Mika Hakkinennel is, viszont a Beyond the Grid podcastben elmondta, hogy Lewis Hamiltont tartja a legjobb versenyzőnek.

„Lewis a legjobb. Rendkívül tehetséges, és mindig kíváncsi arra, hogy mi történik. Minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy előremozdítsa a csapatot, és hogy még jobb legyen, ezzel a hozzáállásával pedig a maximumot hozza ki a csapatból.”

„Lewis versengő típus, de soha nem vetemedne arra, hogy szabálytalan legyen, pedig sokan így tesznek. Lewis kiváló példát mutat a gyárban dolgozók számára is. Amikor valaki elér egy ilyen szintre, azt gondolod, hogy te is a lehető legmagasabb szintre akarsz eljutni a szervezeten belül.”

„Lewis győzni akar, de becsületes módon akarja ezt tenni. Tényleg azt akarja, hogy a mezőny is fairebb legyen. Lewist emberként és versenyzőként is nagyon nagyra tartom.” – mondta Cowell.

