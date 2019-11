Ezért hagyta a Mercedes, hogy Hamiltonék megküzdjenek

Összesen két olyan verseny volt eddig idén a forma-1-es világbajnokságban, amely során egyik Mercedes-pilóta sem állhatott fel a dobogóra, a német mellett a szingapúri versenyen maradt le Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is a dobogóról. A Mercedes természetesen nehezen viseli az ilyesmit, főleg, ha a két versenyző esetleg egymást hátráltatja. Ennek ellenére az Egyesült Államok Nagydíjon a Mercedes engedte egymás ellen küzdeni a két pilótát, akik a futamgyőzelem mellett a végső sikerért is egymással harcoltak.

"Fantasztikus érzés, amikor az egyik pilótád megnyeri a futamot, a másik pedig másodikként világbajnok lesz. A lehető legjobb forgatókönyv, olyan, amilyet elképzelni sem lehet" - kezdte a hétvége értékelését Toto Wolff, aki azt is elárulta, mi alapján döntött a csapat a stratégiáról. "Ez a futam döntő volt a világbajnoki cím szempontjából, és úgy döntöttünk, hogy a taktika szempontjából a lehető legrugalmasabbak leszünk. Lewis úgy érezte, hogy még tud néhány kört megtenni azokon a gumikon, és a stratégiai főnökünk hagyta is még a pályán. Ez mind segített nekünk az első két hely megszerzésében."

Még több F1 hír: A Mercedes szerint Hamilton képes lehet a 7 világbajnoki címre

Wolff azt is elárulta, hogy mi alapján döntöttek vasárnap. "Azt vettük alapul, ami Szingapúrban történt, ahol a taktika nem a legjobban végződött. Bizonyos szempontból ezen a versenyen nem volt különbség az egy és a két kiállás között. Hagytuk a versenyzőket versenyezni, és biztos vagyok benne, hogy még a gyárban is nagyon élvezték a sikert. Hétfő este repülünk Londonba, remélem, már a repülőn elkezdődik az ünneplés" - mondta a Mercedes első embere.

Lewis Hamilton az austini második hellyel karrierje hatodik világbajnoki címét biztosította be éppen a futamot megnyerő csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A brit és a finn pilóta jövőre ismét összecsaphat egymással, és a csapat technikai fölényéből kiindulva szinte biztosan jövőre is a bajnoki cím lesz a tét kettejük küzdelmének, a kérdés, hogy ezúttal más is bele tud-e szólni a harcba.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.