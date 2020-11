Ezért hagyja ki Binotto a Török Nagydíjat

A Forma-1 reméli, hogy a 2021-es szezon 23 versenyből fog állni, és bár a megnövelt versenyszámnak vannak előnyei, azonban hátrányokkal is rendelkezik, amire a csapatoknak reagálniuk kell. Ennek következtében ugyanis a versenycsapatok személyzetét rotálni kell, főleg a fizikailag legmegterhelőbb munkakörökben.

Viszont a csapatvezetők számára is túl sok lehet a gyártól messze töltött idő a 23 verseny esetén, és már tavaly is hallhattunk utalást arra, hogy változás állhat be a csapatfőnököknél.

Először a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff fejezte ki azon szándékát, hogy nem utazna el minden versenyre, viszont az osztráknál azt is figyelembe kell venni, hogy változhat a csapaton belüli szerepe, és ez a szándék összefüggésben állhat az új szerződése megtárgyalásával is.

Az már sokkal inkább lehetett meglepő, hogy a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto nem lesz jelen a két hét múlva megrendezésre kerülő Török Nagydíjon.

Binotto azért hagyja ki a törökországi fordulót, hogy több időt tudjon tölteni az istálló központjában, ráadásul ez nem egy egyszeri hiányzás lesz: többször is meg fog esni, hogy nem lesz ott az aktuális helyszínen Binotto.

A szerepkörének feladatait a pályán a sportigazgató Laurent Mekies fogja ellátni, aki tehát a vörös istálló első emberévé válik azokon a futamokon, amelyeken Binotto nincs jelen. Ez tehát egy komoly változást jelez a csapatfőnökök terén, hiszen eddig azt szoktuk meg, hogy a csapatok első emberei ugyanúgy mindig ott vannak a versenyeken, mint a pilóták.

Viszont 2021-ben már nem biztos, hogy ugyanannyira nyilvánvaló lesz a csapatfőnökök jelenléte a paddockban, főleg az olyan csapatfőnökök esetében, akik nagyon közel vannak a technikai területhez – közéjük tartozik Binotto is.

Az istállók komoly feladat elé néznek 2021-ben is, hiszen a jövő évi projektjükkel párhuzamosan a 2022-es autójukat is fejleszteniük kell, ami óriási feladatot jelent majd az erőforrások menedzselésének szempontjából is, mivel kritikus fontosságú mindenki számára, hogy jól rajtoljanak el az új technikai ciklusban.

