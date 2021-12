Ezért háborodott fel az F1-es közösség Masi döntéseit látva

Todt ugyan dicsérte „mindazokat, akik lehetővé tették ezt a szezont”, de sok rajongó nem tudta leplezni dühét a szezon utolsó F1-es futama után. Az üzeneteket olvasva sokan vádolták az FIA-t azzal, hogy manipulálta az eseményt, a saját szabályait, és hogy a hollywoodi stílusú finálét helyezte a sportszerűség elé.

De egy olyan évben, amikor az F1 közösségi médiában látott kommentjei talán minden eddiginél szélsőségesebbek voltak, az is sokatmondó, hogy ezek közül a vélemények közül sok a sportágon belülről érkezett.

Maga a Williams pilótája, George Russell is úgy érezte, hogy a késői biztonsági autós újraindítás kezelése – amely végül Max Verstappen javára döntötte el a versenyt – nem volt helyes.

„Max egy abszolút fantasztikus versenyző, aki hihetetlen szezont futott, és csakis hatalmas tiszteletet érzek iránta, de ami most történt, az teljesen elfogadhatatlan. Nem tudom elhinni, amit most láttunk” – írta Russell.

Az egész botrány azon folyamat körül alakult ki, ahogyan az F1 versenyigazgatója, Michael Masi lebonyolította a biztonsági autós fázist, amelyre Nicholas Latifi balesete miatt volt szükség. Maga a procedúra teljesen rendben kezdődött, hiszen a mezőny tagjai felsorakoztak az Aston Martin mögött.

Utána viszont a dolgok nem a megszokottak szerint alakultak, hiszen Masi informálta a csapatokat, hogy a körhátrányban lévő autók nem vehetik vissza körüket. Ez azt jelentette volna, hogy hiába Max Verstappen új lágy szettje, öt autót is meg kellett volna előznie, mielőtt felért volna Lewis Hamilton mögé.

Mindez pedig egyetlen kör alatt lényegében lehetetlen, még akkor is, ha minden lekörözött udvariasan félreáll. Amikor azonban már úgy tűnt, hogy így lesz vége a futamnak, az utolsó előtti körben jött Masi újabb üzenete, amelyben az állt, hogy a Hamilton és Verstappen között lévő öt autó mégis megelőzheti a safety cart.

Utána pedig, csak hogy még bonyolultabb legyen minden, Masi a futamot ugyanennek a körnek a végén indította újra, nem pedig a következő végén, ahogyan azt a sportszabályzat diktálja. Mivel Verstappen friss lágyakon, Hamilton pedig használt keményeken ment, elég egyértelmű volt, hogy kinél van az előny.

Ez a két döntés tehát rengeteg kritikát zúdított az FIA és Masi nyakába, persze elsősorban a Hamiltont kedvelők oldaláról. Az tény, hogy igazából rajta múlt csupán, hogy hogy fog végződni ez a bajnokság, még ha arra nem is volt 100 százalék garancia, hogy Verstappen előzni fog.

A legtöbbeknek az nem tetszik, hogy a szabálykönyvet látszólag felülírták csak azért, hogy történjen még valami a végén. Nem a megszokott procedúra szerint zajlottak az események tehát, erre pedig a Mercedes és az ügyvédjük, Paul Harris is igyekezett felhívni a figyelmet.

A futamot ugyanis csak a „következő körben” lehet újraindítani ahhoz képest, amikor elengedték a lekörözött autókat, Abu Dhabiban ez pedig azt jelentette volna, hogy már nincsen tényleges újraindítás, mert az 58. kör végére ért volna a mezőny.

A szabályok elég világosak ezzel kapcsolatban, az FIA pedig el is ismerte, hogy azokat nem alkalmazták „teljes mértékben”. A sportfelügyelők azonban arra jutottak, hogy más szabályok felülírták ezt, így nem történt semmilyen kihágás. A 15.3-as pont szerint pedig a versenyigazgatónak jogában áll felülbírálni bizonyos szabálypontokat a safety carral kapcsolatban. Így amikor Masi úgy döntött, behívja az utolsó előtti kör végén Bernd Maylandert, akkor csak ez számított.

Csak érdekességképpen, amikor nem volt „döntési kényszerben”, Masi pont a 48.12-es szabállyal magyarázta azt, hogy miért tartott a vártnál is tovább a biztonsági autós fázis a 2020-es Eifel Nagydíjon, amikor Lando Norris alatt adta meg magát a McLaren, és a versenyirányítás megvárta, hogy minden lekörözött felzárkózzon a mezőny végére.

Miután tehát megszületett a döntés, hogy behívják a biztonsági autót, amelyről a 48.13-as pont rendelkezik, ez azt jelentette, hogy be is kell jönnie abban a körben, mindez tehát felülírta a 48.12-es pontot.

Az, hogy a szabálykönyv lehetőséget ad arra, hogy azokat többféleképpen lehessen értelmezni, illetve azokat egyetlen pontra hivatkozva felül is lehessen írni, türannoszi szintre emelve a versenyigazgatót, rossz példát teremthet a jövőre nézve.

Azzal, hogy a versenybírók bizonyos ügyekben a felelősséget átruházzák a versenyigazgatóra, azt eredményezheti, hogy jelen esetben Michael Masi bizonyos szempontokra koncentrálva, a szabályokat szabadosan értelmezve hozhat döntéseket – jelen esetben ez a cél az volt, hogy semmi esetre sem a biztonsági autó mögött érjen véget a futam.

Különösen veszélyes a sport megítélésére nézve, hogy a paddock amúgy sem biztos abban, hogy pontosan milyen szempontok alapján is hoz döntéseket az FIA, kezdve a bármilyen kétes esetre ráhúzható „hagyjuk őket versenyezni” szállóigével, ami alapján Brazíliában nem, Szaúd-Arábiában már megbüntették Max Verstappent, míg látszólag egy ugyanolyan manőverért Hamiltont még csaka nem is vizsgálták – ami érthetően frusztrálta a Red Bullt.

De példálózhatnánk Kimi Räikkönen imolai esetével is, ami úgy tűnik, mintha egy örökkévalósággal ezelőtt történt volna, ahol az FIA verseny utáni vizsgálata megállapította, hogy a saját szabályaiban található önellentmondás miatt büntették meg Räikkönent, aki így elbukta a 9. helyét.

Masi a vasárnap esti meghallgatáson is azzal védekezett, hogy az összes csapat egyetértett abban, hogy amennyiben arra lehetőség van, „zöld” pályán érjen véget a futam. Amennyiben erre végül nem került volna sor, most minden bizonnyal a Red Bull kapálózna a szabályok ellentmondásait kutatva azzal kapcsolatban, hogy ez miért nem történt meg, de fel kell tennünk a kérdést, miért is nem szakította meg a futamot Masi piros zászlóval?

Alig egy héttel ezelőtt Szaúd-Arábiában úgy érezte az FIA, hogy Mick Schumacher balesete és a gumifal esetleges sérülése miatt félbe kell szakítaniuk a futamot, amit Lewis Hamilton élesen kritizált a futam alatt, hiszen a megszakítás mindössze 15 percig tartott. Masi azzal, hogy a biztonsági autós fázis mellett tette le a voksát, egyértelműen lecsökkentette a saját mozgásterét is, hiszen egy piros zászló után, állórajttal és egy pár körös sprinttel dőlhetett volna el a bajnoki cím, ahol a két bajnokaspiráns ugyanolyan gumikkal versenyezhetett volna a címért. Akárhonnan is vizsgáljuk a történteket, ez a megoldás jóval kielégítőbb lett volna utólag mindegyik fél számára, mint az a jelenlegi káosz, ami most van.

Az idei F1-es szezon ugyanis az eddigi legsötétebb szakaszába ért: már egyik versenyzőnek sincsen esélye arra, hogy a pályán, a következő futamon bizonyítsa, hogy ő érdemli meg jobban a bajnoki címet, ehelyett arra várunk, hogy a Mercedes jogi útra tereli-e az ügyet a sport saját maga által generált ellentmondásai miatt, és jaj, mekkora felháborodás lesz itt, ha végül megváltoztatják a futam végeredményét. Hiába vetődött be Hamilton mellé az 5. kanyarban görcsben álló lábbal Verstappen, hiába kéne ünnepelnünk a sport történelmének egyik legjobb bajnoki szezonját, amely az utolsó körben dőlt el, erre az évre ráült egy kellemetlen megbélyegzés, ami nem engedi majd, hogy bárki is belső kételyek nélkül gondoljon majd vissza Max Verstappen első bajnoki címére.

