Ezért fontos Leclerc-nek a szurkolók szórakoztatása

A Ferrari kétszeres futamgyőztes pilótája, Charles Leclerc a videós interjújában arról is szót ejtett, hogy miért ennyire fontos neki a szurkolók szórakoztatása. A monacói kiemelte, hogy ebben a nehéz időszakban nagyon jól esik neki, ha sikerül szórakoztatnia a szurkolókat, és hogy szívesen folytatja a streamelést és a versenyzést valódi futamok híján.

Aggódsz amiatt, hogy valami rosszat mondasz, miközben élőben versenyzel?

„Nem tudom. Az biztos, hogy megtörténhet, igen, de azt gondolom, hogy mindannyian tisztelettudók vagyunk, de emellett óvatosnak kell lennünk, mivel rengetegen néznek minket. Másrészt próbálok önmagam lenni, amennyire csak lehetséges, tehát óvatosnak kell lenned, ugyanis mindenki vissza tudja nézni az élőket.”

„De elég sokat segített nekem az, hogy játszok és streamelek egyszerre. Így kicsit jobban önmagam lehetek, kicsit többet mutathatok meg a valódi önmagamból, amivel talán kicsit szenvedek a versenyek előtt, mivel ott nagy a nyomás, és máshogy néznek ki a dolgok.”

„Viszont ezen a közösségi platformon úgy érzem, jobban önmagam lehetek, és egyértelműen élvezem. És nem gondolkozom túl sokat azon, hogy esetleg valami rosszat mondok.”

A Grand Prix Versenyzők Szövetsége beszélt már a visszatérés biztonságos módjáról?

„Meglehetősen biztos vagyok abban, hogy az olyan srácok, mint Alex, és valószínűleg Sebastian is ezzel foglalkozik jelenleg. Egyelőre nem kaptam emailt ezzel kapcsolatosan. De szerintem, ahogyan azt korábban is mondtam, mindenki számára kérdőjeles ez a téma.”

„Már csak azért is, mert ez a vírus evolúciójától függ függeni. Szóval igen, elég biztos vagyok abban, hogy van terv, és szerintem kaptam is ezzel kapcsolatosan valamit egy héttel ezelőtt vagy kicsit még régebben, de hogy elmondhatnék-e erről részleteket? Őszintén mondom, nem tudom.”

Charles Leclerc, Ferrari signs an autograph for a fan Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Miért fontos neked ennyire a szurkolók szórakoztatása?

„Nos, egyszerűen azért, mert… Látom, hogy hogyan van itt az édesanyám és a két fivérem Monacóban. És a barátaimmal is beszélek, és ez mindenki számára egy kemény időszak, mivel az emberek otthon vannak, és nem tudnak túl sok mindent csinálni. Szóval most lehetőségünk van versenyezni, akkor is, ha másképp, és látom, hogy ez mosolyt csal az emberek arcára.”

„Ezt úgy értem, hogy rengeteg pozitív reakciót kaptam arra, amit Twitchen csinálok, és rengetegen mondták azt, hogy ez segít nekik ezekben a nehéz időkben, és sikerült megnevettetnem őket, és ez nagyon feldobott, nagyon örülök ennek, és boldogan folytatom ezt.”

„És emellett, ahogy korábban is mondtam, ez segít abban, hogy közelebb kerüljek azokhoz az emberekhez, akik támogatnak engem, és másféleképpen beszélhetek velük. És ők is természetesebb módon láthatnak engem. Szóval ez is csak arra ösztökél, hogy folytassam ezt.”

