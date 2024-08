Ezért fog működni az F1-film Domenicali szerint

A Liberty Media egyik legnagyobb sikertörténete, mióta átvették a Forma-1 irányítását, a Netflixen futó Drive to Survive dokumentumsorozat volt, mely új közönséget szerzett a sportnak. Amellett, hogy a közösségi médiában is elkezdtek terjeszkedni, ez volt az, mely kinevelte a rajongók új generációját, ami miatt a Covid után is az egekben van az F1 népszerűsége.

De míg a Netflix hatása nagy volt, Domenicali szerint a jövő júniusban a képernyőkre kerülő F1 film – igen, ez a címe – új szintre fogja vinni a dolgokat. Arra a kérdésre, hogy szerinte mekkorát fog szólni, így felelt:

„Hatalmasat! Szerintem, ha már a Netflixet nagynak számoljuk, akkor a film... Magyarországon pont átbeszéltük a marketing és terjesztési tervet, hatalmas lesz. Olyan célt fogunk teljesíteni, amilyet eddig még soha.”

Domenicali szerint az F1 azért fog működni, mert a Forma-1 vezetése tisztázta a film készítőivel, hogy ki kell tolniuk a határokat, nem lehet ez egy újabb stílusgyakorlat a mozivászonra készült autóversenyes filmek sorában:

„Egy elem volt, amivel kapcsolatban hajthatatlanok voltunk: Valami egyedit akartunk csinálni. Abban a kontextusban, hogy a versenyhez magához nem szabad nyúlni, mert ez a sportág, de újfajta vágásokkal, új elemekkel csináljuk a filmet.”

„Szerintem elég bámulatos lesz majd látni, hogyan készül, mert az emberek rá fognak jönni, mennyire bonyolult ezt a folyamatot és a háttérmunkát menedzselni, lenyűgöző. Hiszek benne, hogy mindkét része élvezetes lesz, hogy az élő sportélményt is meg tudjuk tartani a filmben, de majd ha elmennek a moziba, mindenki érti majd, miről van itt szó.”

Domenicali arról is beszélt, hogy egyes kameraállások, melyeket a filmben használtak, a jövőben a Forma-1-es közvetítésekben is visszaköszönhetnek, hogy akciódúsabbá tegyék az élményt: „Közösen új kameratechnológiákon, új látószögeken gondolkodunk. Ez egy elég jó alkalom arra, hogy új technológiákat fejlesszünk, amiket később alkalmazhatunk is.”

A Forma-1 első embere beszélt arról is, hogy akár Ruandába is ellátogathat a bajnokság.