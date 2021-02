Ezért fér be nehezen minden F1-es autóba Ricciardo

Az ausztrálnak a múltban sem volt könnyű dolga, ha be akarta préselni magát egy autóba, és ezek a gondok először a McLarennél is előjöttek, hiszen az első tesztülése még túlságosan is keskenynek bizonyult számára, ezért változtatni kellett rajta.

Ugyan a végére sikerült megoldani, hogy az ausztrál kényelmesen beférjen az MCL35M-be, Ricciardo arra is rávilágított, hogy a csípőjét, amely egyébként gyakran okozott neki fejfájást az elképesztően szűk Red Bullban, mindig számításba kell venni.

„Tényleg széles a csípőm, azt hiszem. Eléggé vastag csontozatú vagyok. Végül aztán beültem, de az még csak az első verziója volt az ülésemnek. Ők nagyjából igyekeztek felmérni, hogy mi lenne számomra az ideális. Végül azonban az mégsem volt megfelelő.”

„Szerencsére azonban csak maga az ülés volt túlságosan szűk és nem az egész utascella. Azóta már sikerült megoldani a helyzetet, szóval most már beférek rendesen.” Ricciardo elmondta, hogy a csapatok igyekeznek minél szűkebbre venni az utascellát, az ő csípője miatt viszont a tervezőknek kissé meg van kötve a kezük.

Szerinte azonban az a veszteség, amelyet egy csapat azzal szerezne, hogy nem tudják eléggé keskennyé tenni az autót, bőven visszajönne azzal, ha ő kényelmesen érzi magát az autóban, és könnyebben is tudja vezetni azt.

„Igen, úgy érzem, hogy én vagyok a limit ilyen téren. Az, ahogyan mostanság tervezik az autókat és a karosszériát, mindennél igyekeznek a lehető legszűkebb és legkompaktabb kialakítást alkalmazni.”

„Ezért néha tényleg a csípőm jelenti a meghatározó tényezőt. Emiatt csak azt mondom nekik, hogy menjenek biztosra, hogy komfortosan érezzem magam, ha pedig ezzel veszítenek egy tizedet, akkor én annyival gyorsabban fogok vezetni a pályán!”

Ricciardo még a hét elején ki is próbálhatta az új autóját Silverstone-ban, egy filmes nap keretei között, most pedig már ő is várja, hogy elkezdődjön Bahreinben a szezont megelőző teszt.

