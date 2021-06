A Ferrari versenyzője erősen kezdte a szezont, és lényegében mindenkinél gyorsabban tudott alkalmazkodni új munkaeszközéhez és csapatához, Monacóban pedig második tudott lenni. A könnyedség, amellyel be tudott illeszkedni, lenyűgöző volt, és Sainz elmondta, hogy ő ezt élvezi is.

„A vezetési stílusom, ahogyan beveszem a kanyarokat, a fékezés, ahogyan átviszem a tempót a különböző kanyartípusokban, ezek mind nagyon eltérnek tavalyhoz viszonyítva. Arra kell sarkallnom magam, hogy nyitott legyek és alkalmazkodjak versenyzőként. Ezt pedig igazából szórakoztatónak is találom” – mondta még korábban a Motorsport.com-nak.

Ifjabb Sainz tehát remekül illeszkedett be a Ferrarihoz, és az F1-es karrierje is felfelé ível, de ettől függetlenül mégsem ő a legsikeresebb pilóta a családban. Édesapja, idősebb Carlos Sainz ugyanis a valaha volt egyik legjobb raliversenyző. De la Rosa ennek kapcsán úgy érzi, hogy Sainz eléggé kritikus is tud lenni a fiával, ez pedig sokat segített a fejlődésében.

„Az embereknek feltűnt a gyors alkalmazkodóképessége. A monacóihoz hasonló eredmény csak idő kérdése volt azok után, amit a szezon első négy futamán mutatott” – mondta a McLaren korábbi versenyzője a Gazzetta dello Sportnak.

„Nagyon alapos, nem törik meg a nyomás alatt, és sosem hagyja abba a tanulást. Mélyrehatóan szereti tudni, hogy milyen autót vezet. Az apjával ápolt kapcsolata is fontos. Ő elképesztően kritikus, és arra ösztönzi fiát, hogy fejlődjön, miközben más szülök talán nem látják a hibákat a gyerekeikben.”

„Ezért fejlődik ekkora ütemben Carlos” – vélekedik a honfitárs. Hat futamot követően Sainz hetedik a bajnoki pontversenyben a 42 szerzett pontjával, és csak tíz egységgel marad el csapattársától, Charles Leclerc-től.

