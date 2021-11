Ezért emlékeztette Schumacherre Brawnt Verstappen előzése

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Mexikói Nagydíjat követő sajtótájékoztatóján mesélte, hogy a rajtrácsra kivezető körein Verstappen előre kipróbálta, hol tud a lehető legmélyebben fékezni az 1-es kanyar előtt, megalapozva a rajt után látott manőverét.

Miután mindkét Mercedest megelőzte, Verstappen tökéletesen vette a biztonsági autós fázist követő újraindítás jelentette akadályt is, és domináns győzelmet aratott – így az F1.com-on szavazó szurkolókkal szemben Ross Brawn szerint ő volt a nap versenyzője.

„Max egyáltalán nem hibázott” – írta az F1 hivatalos oldalán futó blogjában Brawn. „Lenyűgöző teljesítményt nyújtott, és míg a lelkes szurkolók szavazatait Checo kapta, én Verstappennek adom a nap versenyzője címet az első kanyarban bemutatott előzéséért, a tökéletes újraindításáért, és azért, ahogyan senkit nem engedett újra a győzelmének közelébe.”

„A Red Bull főnöke, Christian Horner is ecsetelte, Max mennyi időt töltött azzal, hogy megtervezze a stratégiákat, amiket használhatott volna a rajtot követően.”

„Ez arra emlékeztet, ahogyan Michael Schumacher jó sokáig elhúzta csütörtökönként a pályabejárását. A lehető legtöbb kanyarban leellenőrizte a menekülőútvonalakat is, hogy tudja, mit kell tennie, ha nem jött volna be egy merész előzési kísérlet, ez pedig még több magabiztosságot adott neki arra, hogy meg is próbálja azokat a manővereket.”

„Max nagyon jól kitapasztalta az első kanyart Mexikóban, és megvolt a bátorsága ahhoz, hogy bevállalja az előzést. Négy verseny van még a szezonból, szóval messze nincs még vége a csatának.”

Az biztos, hogy Verstappen nem a csütörtöki pályabejáráson tervezte meg az előzését, mivel a holland még korábban, a bakui hétvégén kijelentette, hogy ha kell, akkor inkább nem sétál, és ha valamiről meg akar bizonyosodni a pályával kapcsolatban, akkor „majd lassabban megy” az első körén.

Brawn szerint azt is jó volt látni, ahogyan Sergio Perez ismét megbabonázta a hazai szurkolóit – ahogyan tette azt korábban Schumacher Németországban, Nigel Mansell Nagy-Britanniában, vagy ahogyan teszi azt Verstappen Hollandiában, de elismerte, hogy ismét ráijesztett a hétvége elején mutatott teljesítményével.

„Kicsit aggódtam Checo miatt, mert ismét szenvedett egy kicsit, de a tőle megszokott módon elfogadta a kihívást, és kemény munkával rájött, hogy mit kell tennie az RB16B megszelídítéséhez. Sergio most végre olyan munkát végez, amilyenre a Red Bull számított tőle, amikor leszerződtették.”