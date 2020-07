Ezért dolgozhatott a motorján a Honda, miközben a többiek nem

A Forma-1 világára is jelentős hatással volt a koronavírus-járvány kitörése, ennek egyik hozománya pedig az volt, hogy a Ferrari, a Renault és a Mercedes sem tudott haladni a fejlesztésekkel, mivel az FIA hosszú hetekre bezáratta a gyárakat az európai járványhelyzet miatt.

Tehát a fenti három motorgyártó keze tulajdonképpen meg volt kötve, nem tudták fejleszteni a motorjaikat, miközben a Honda igen – hiszen a japán motorgyártó meg tudta úszni a lezárásokat akkor, amikor a riválisok nem dolgozhattak.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto nyíltan rá is mutatott a magyar nagydíjhétvégén, hogy nem ugyanazok a lezárási szabályok vonatkoztak mindenkire a Forma-1-ben. Binotto így nyilatkozott:

„Fejlesztettünk erre a szezonra, azonban ezeket a fejlesztéseket idén már nem tudjuk bevetni a hosszú lezárási periódus miatt, ami egyébként nem ugyanúgy vonatkozott minden motorgyártóra.”

Az igaz, hogy a Honda dolgozhatott, amíg a többiek nem, és az a kérdés, hogy a japán motorgyártó előnyre tudott-e szert tenni ennek következtében. És úgy tudott kialakulni ez a helyzet, hogy az FIA célja az volt, hogy mindenkivel fair módon járjon el.

Az FIA autóval kapcsolatos ügyeinek főnöke, Nikolas Tombazis elmondta, hogy az egyik kulcsfontosságú dolog, amit el akartak érni a koronavírus-járvány miatt helyzetben, hogy egyik gyártó se kerüljön hátrányos helyzetbe az országukban kialakult járványhelyzet miatt.

Emiatt zsonglőrködniük kellett a különböző intézkedésekkel, és elkerülhetetlen volt, hogy az út során kompromisszumokat is hozzanak.

Az egyik következtetés az volt, hogy tavasszal hagyják dolgozni a Hondát, mert akkor úgy nézett ki a helyzet, hogy Japánt lezárhatják a nyár folyamán. Úgy állapodtak meg, hogy ugyanakkora lesz a lezárási időszak, csak nem ugyanakkor. A Honda pedig a szezon folyamán fogja szüneteltetni a munkáját.

„A Hondánál más utat választottunk a lezárásokra, mint a többi gyártó esetében. Nem a lezárások hossza, hanem az időpontja jelentette a különbséget. Ennek az oka az volt, hogy minden csapattal és motorgyártóval megegyeztünk abban, hogy a lezárások alatt senki nem lehet hátrányosabb helyzetben amiatt, mert esetlegesen az országukat keményebben sújtja a járvány.” – magyarázta Tombazis.

„Emiatt a lezárások Olaszországban történtek meg először, majd nem sokkal később jött az Egyesült Királyság. Azt mondtuk, hogy a lezárásoknak egyenlőknek kell lenniük: nem húzhat ebből senki sem előnyt, illetve senki nem is szenvedhet hátrányt emiatt.”

A Honda esete a történetben azért volt különleges, mert ha a szezon kezdete előtt lezárták volna az ő gyárukat is, akkor komoly lett volna annak a kockázata, hogy a nyáron ismét le kell zárni a gyárukat a vírus miatt. Az egyetlen opció ebben az esetben az lett volna, hogy amennyiben erre sor kerül, akkor arra az időszakra bezárják a Renault, a Ferrari és a Mercedes gyárát is – ezzel mindenkinek csökkentették volna a fejlesztési idejét.

Azonban úgy vélték, hogy ez nem a legjobb megoldás, így végül abban maradtak, hogy a Honda nyáron fogja bezárni a gyárait, míg a többi motorgyártó ezt tavasszal teszi meg.

„Japánban teljesen máshogy alakult a COVID helyzete. Amikor április elején megállapodtunk abban, hogy hogyan folytatjuk le a gyárbezárásokat, úgy láttuk, rugalmasságot kell biztosítanunk a Hondának a változó helyzet miatt.”

„Ha jogilag kötelezték volna őket arra júliusban, hogy zárják be a gyárukat, akkor azt kellett volna mondanunk az európai gyáraknak is, hogy egyébként zárjatok már be egy hónapra, mert Japánt most lezárják a vírus miatt.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ezért tudott a Honda dolgozni addig, amíg az európai motorgyártók gyárait bezárattuk, most pedig ők szüneteltetik a munkát. Ez a megoldás sem volt tökéletes, de nem tudsz olyan szabályt alkotni, ami tökéletesen egyformán érint mindenkit a különböző körülmények közben. De ez a legtöbb, amit tehettünk.”

A másik fontos dolog, amit érdemes kiemelni, hogy a Honda ausztriai fejlesztése nem a motorerő javítása céljából lett bevezetve, hogy még előrébb kerüljön a rangsorban a Red Bull és az AlphaTauri, hanem azért, hogy javítsanak a megbízhatóságon.

Tombazis megerősítette, hogy a korlátozások miatt a februárban homologizált motorok teljesítményén senki nem tudott javítani azóta.

„Két fő dolog volt, amelyet a motor területén elértünk, hogy csökkentsünk a költségeken. Az egyik a tesztpadra vonatkozó korlátozások, amelyekben a munkaórát limitáltuk. Ez egy hasonló korlátozás ahhoz, amit már a szélcsatornák területén korábban is alkalmaztunk.”

„A motorokat még februárban homologizáltuk, és azóta senki, még a Honda sem javított a motor erején. Most mindenki azon van, hogy a megbízhatóságon javítson, mert senki nem akarja, hogy a megbízhatóság problémái miatt kiessen a versenyből. Ez most egy specifikus folyamat, amelyről még a többi gyártó is tud.”

„Nem tudod kihasználni ezt a szabályt azzal, hogy azt mondod, a megbízhatóságon akarsz javítani, miközben elérsz egy 20 kilowattos javulást. Ez egy folyamat, amelyben minden motorgyártó részt vesz, köztük a Hondával, akik ugyanezt a folyamatot követik.”

Ennek végeredményeképpen pedig úgy tűnik, hogy a Honda egyszerűen az év korábbi részében tudott javítani az erőforrása megbízhatóságán, míg a továbbiakban a többi csapat dolgozhat azon, hogy ők is javuljanak ezen a területen.

A Mercedes pedig már hónapok óta fejleszti a 2022-es autóját.

Először láthattuk egy F1-es autó beindítását a Forma-1 új protokollja szerint: kötelezőek a szájmaszkok és amennyire lehetséges, a csapattagoknak tartaniuk kell egymástól a távolságot. A Mercedes pedig hónapok óta először indított be egy F1-es autót.