Ezért csalódott Alonso a 2022-es Forma-1-es szabályokban

A 2022-es szabályrendszer megalkotásánál az volt az F1 és az FIA célja, hogy minél szorosabb legyen a mezőny, és az autók jobban tudjanak egymás ellen harcolni a pályán, megkönnyítve egymás követését.

A pilóták pedig egyelőre élvezik is a változtatásokat, mivel érzésük szerint amennyiben az első gumik hőmérséklete nem indul meg az ég felé a turbulens levegőben, valóban sokkal könnyebben tudnak közel maradni egy másik autóhoz képest.

Az F1 egyik nagy ígérete is beteljesült, és kicsit felrázták az évek alatt lassan bebetonozódott erősorrendet. Ebből a szempontból azonban nem történt nagy változás az Alpine számára: a francia-brit csapat egyelőre ugyanúgy a középmezőny tagja, mint az elmúlt 6 évben volt, mindössze most a McLaren és az Alfa Romeo mellett időről időre a Mercedesszel is harcolnak a pályán.

A Forma-1-be részben a 2022-es szabályok miatt visszatérő Fernando Alonso pedig a BBC-nek el is ismerte, hogy kicsit többet várt volna a mezőny összerázását célzó szabályoktól.

„Kicsit többre számítottam a szabályoktól, arra, hogy még jobban kiegyenlítődik majd a mezőny, és több csapat előtt is megnyílik majd a lehetőséget a futamgyőzelmekre. Ez azonban nem így alakult, és megint csak 2 csapat van, akik képesek futamokat nyerni” – mondta kicsit keserűen Alonso, mielőtt elismerte, hogy ez az Alpine szempontjából mit jelent.

„Azt azonban el kell ismernem, hogy az a két csapat kiváló munkát végzett, hogy ilyen eredményeik legyenek. Alapjaiban forgatták fel a teljes sportot az új szabályokkal, mégis ismét jobb munkát végeztek, mint mások, szóval akár azt is mondhatnánk, hogy mi, és a többi csapat, nem használta ki maximálisan ezt a lehetőséget.”

Alonso azzal vigasztalhatja magát, hogy miközben még csak az idei szabályrendszer első évében vagyunk, már most ennyire szoros a mezőny, hiszen az előző generációs autókkal 5 évbe telt, mire hasonló szintre fejlesztették őket a csapatok.

Az sem igaz, hogy ne lennének előzések, csak hát ugye a közvetítés szívesebben mutogatta Miamiban is a szurkolókat, mint a pályán futó csatákat: az 55 pályán történt előzésből csak 26-ot mutattak meg a TV-közvetítés alatt.