Ezért bizonytalan a Mercedes egy koncepcióváltás sikerességével kapcsolatban

Azt követően, hogy a dobogós helyezés ellenére is az egyik legnehezebb versenyhétvégéjét teljesítette Bakuban a Mercedes, Toto Wolff csapatfőnök úgy nyilatkozott, hogy nincsenek szent és sérthetetlen részei az autójuknak, ezért azt sem tartja kizártnak, hogy a 2023-as szezonra elvetik az autójuk egyedi koncepcióját.

A Mercedes pálya melletti mérnöki csapatát összefogó Andrew Shovlin szerint azonban felesleges ilyen nagy szavakkal dobálózniuk, amíg azt sem tudják, hogy a problémáik milyen arányban vezethetőek vissza aerodinamikai és mechanikai okokra.

„Barcelonában már fejlődést értünk el, mert gyorsak voltunk az egyenesekben, és a pilóták szempontjából is kényelmesnek, jól vezethetőnek tűnt az autó” – nyilatkozta Shovlin többek között a Motorsport.com-nak.

„Azonban úgy tűnik, hogy a huplis aszfalttal rendelkező pályákon az autó menettulajdonságai is problémássá válnak. Még mindig nem tudjuk pontosan elválasztani, hogy a problémáink milyen arányban vezethetőek vissza aerodinamikai, vagy mechanikai okokra, a felfüggesztés és a lengéscsillapítás hiányosságaira.”

„A belső kamerás felvételek alapján egyértelmű, hogy milyen jelei vannak a problémáinknak: az autó nyugtalan, nem tudja kirugózni az aszfalthibákat, nem stabil az egyenesekben. Montreal sem a sima felületéről híres, talán a Paul Ricardon vagy Silverstone-ban a mostani állapotában is jól működne az autónk, de azzal is tisztában vagyunk, az autónk alapteljesítménye is elmarad a riválisokétól.”

„Az autó rossz vezethetőségét nem lehet pusztán a motorborítás és egyéb aerodinamikai elemek formájával magyarázni, egyértelmű, hogy vannak mechanikai problémáink is.”

„Egy sok leszorítóerőt termelő autó, aminek az ideális működési tartománya alacsony hasmagasságon van, megköveteli azt, hogy feszesre hangoljuk a futóművet.”

„Rengeteg területen dolgozunk, és eléggé leegyszerűsítenénk a dolgot, ha annyit mondanánk, hogy akkor csináljunk egy autót, ami radikálisan máshogyan néz ki, és induljunk el egy másik irányba. Mérnökként mi úgy tekintünk a helyzetre, hogy meg kell határoznunk, mit tartunk jól működő területeknek, és mit nem. Jelenleg pedig a nem elég jó területek listája nagyobb, mint szeretnénk.”