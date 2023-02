Ezen érdekes okból távozott Capito a Williams éléről

Capito 2020 decemberében tért vissza az F1-be a grove-i alakulat élén, de mindössze két év után már távoznia is kellett, pedig sokan tőle várták a szebb napokat is megélt csapat újbóli felemelkedését. A szakember most a német AutoBildnek beszélt arról, miért fordított hátat a szériának.

„Kívülről persze nem látnak be a színfalak mögé, de én eredetileg azt mondtam, hogy két, talán három évig fogom ezt csinálni. Időközben azonban olyan sok lett a futam, hogy eléggé kimerítő ez a munka. Két-három évnél pedig több kell ahhoz, hogy a csapat visszakerüljön az élre.”

Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy Capito nem a sikertelenség miatt volt kénytelen távozni, hanem szimplán azért ment el, mert túlságosan is lefárasztotta őt az F1-es program. Hogy ez tényleg így van-e, az azért talán továbbra is kérdéses, de ő úgy érzi, sikeres volt a Williamsnél eltöltött két szezonja.

„Igen, én úgy hiszem, először az alapokat kell lefektetni, és csak utána lehet arra építkezni. Meg voltam róla győződve, hogy ez megtörtént, ezt pedig a tanács felé is kommunikáltam. Most már megvannak az alapok, szóval egy olyan emberre van szükség ezek után, aki hosszabb távon is marad.”

Capito még végül elmondta, hogy örömmel látta James Vowles kinevezését, mert korábbról már ismeri a Mercedesnél 2022-ig dolgozó stratégiai vezetőt, és szerinte ő képes lesz továbbvinni az általa elkezdett munkát.

Az Alfa Romeónál is történtek változások, Frederic Vasseur a Ferrarihoz került, és nemrég elmondta, hogy nem szólt az érkező Audinak arról, hogy tárgyal az olaszokkal.