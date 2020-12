Ezen a napon jelenti majd be a Red Bull Verstappen csapattársát – sajtóhír

A jövő évi F1-es mezőny már majdnem teljes, köszönhetően annak is, hogy kiderült, Juki Cunoda érkezik 2021-ben az AlphaTaurihoz. Így már csak két kiadó hely maradt, amelyekből az egyik minden valószínűség szerint Lewis Hamiltoné lesz a Mercedesnél.

A brit szinte biztos, hogy új szerződést ír majd alá csapatával, így lényegében már csak az maradt a kérdés, hogy kié lesz a Red Bull második ülése. Ricciardo távozása óta a bikások nem találtak még megfelelő partnert a szupergyors Verstappen mellé.

Gaslynak már vissza kellett mennie a testvércsapathoz, és most talán Albonnak is távoznia kell. A két igazi jelölt maga Albon és persze Sergio Perez, míg úgy tűnik, hogy Nico Hülkenberg esélyei már igen csekélyek.

Bármi is lesz azonban a végső döntés, az Auto Motor und Sport biztosra veszi, hogy a Red Bull Racing most pénteken, azaz december 18-án jelenti be másik versenyzőjét 2021-re.

„A következő döntésre a csapatnál pénteken kerülhet sor. Ekkor jelenthetik majd be, hogy ki fogja vezetni Verstappen mellett az RB17-est 2021-ben” – írják a németek. Hogy ez valóban megtörténik-e, az még egyelőre kérdéses, mindenesetre még karácsony előtt megkaphatjuk a választ, ha hihetünk Helmut Marko korábbi kijelentésének.

