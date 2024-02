Ezekre az újdonságokra kaptuk fel a fejünket a Williams FW46 első szereplésén

A grove-i csapat korán úgy döntött, hogy leállítja a 2023-as autója fejlesztését, nagyobb lépés megtételére koncentrálhassanak idén. Egy részlet már azelőtt eltűnt, hogy egy képet is láttunk volna az új autóról, mégpedig az, hogy nyomórudas hátsó felfüggesztése lesz, nem vonórudas, ahogy az előző két évben.

Ez abból volt kikövetkeztethető, hogy a Mercedes is váltott és mivel a Williams tőlük veszi a motort és az autó hátsó részét a váltóval és a hátsó felfüggesztéssel együtt, ahogy az Aston Martinnak, úgy nekik is váltaniuk kellett. A másik két „rokonhoz” hasonlóan azonban az első felfüggesztés itt is nyomórudas.

Az idei autó nagyon a tavalyi következő evolúciós lépcsőfokának tűnik az aerodinamikai elemeket tekintve, de számos olyan alkatrész van, amire érdemes figyelni, kezdve az autó elejével és az orrkúp kialakításával.

Williams FW46 Fotó készítője: Williams

Az FW46-os orra szélesebb és jobban lelapított, míg a csúcsának van egy téglalap alakú alsó része, ami szűkebb az orrkúpnál. Ez megkülönbözteti elődjétől, melynek orrcsúcsa jobban lekerekített volt. Az első szárny a csapat által 2023-ban látott fejlesztések folytatása, az orrkúp melletti fix rész szűkebb lett, míg a mozgatható lapkák szélesebbek rajta.

Ami az oldaldobozokat illeti, a Williams is beállt a Red Bull-vezette sorba és egy alul kinyúló légbeömlőt választott az elem elejére, hogy nagyobb hely legyen alatta. Ez jobban védi a nyílást az első kerék által felvert légörvényektől.

Williams FW46 Fotó készítője: Williams

Az oldaldoboz további része eköré a választás köré épül, a karosszéria oldalának alakjában bekövetkezett változással együtt, emellett felül itt is kivágtak egy csatornát. A padlólemez széle is a rajtrácson tavaly látott trendeket követi, az első széle felgyűrődik és egy sor hajlított lemez igyekszik kontrollálni az ezen a területen áthaladó levegőt.

A hátsó szárny csúcsa ugyanazt a félig leválasztott megközelítést követi, amit a riválisok az Alpine Monacóban látott autójáról lestek el, de a Williams megtartotta a levegő felverésére szolgáló buckavonalat a szárnyvéglap alján, amit még tavaly az Ausztrál Nagydíjon alkalmaztak először.

