Ezeknél a csapatoknál folytathatja Daniel Ricciardo

Az elmúlt napokban kiderült, hogy a Haas is opció lehet Ricciardo számára. Kevin Magnussen az utolsó pillanatban érkezett Nyikita Mazepin helyére a mostani szezon elején, és jól teljesít. A másik autóval Mick Schumacher azonban lemaradt új csapattársa mögött, bár az utóbbi futamokon javított.

Az ESPN szerint Günther Steiner még a Magyar Nagydíj előtt felvette a kapcsolatot Ricciardóval, hogy érdeklődjön, érdekli-e a dolog. Bár nem ez a legvonzóbb ülés a Forma-1-ben, nincs túl sok gondolkodási ideje, ha maradni akar a Forma-1-ben.

Talán a legvalószínűbb forgatókönyv Ricciardo számára, hogy visszamegy az Alpine-hoz. A 2020-as szezon után Ricciardo elhagyta az akkor még Renault néven futó csapatot, hogy a McLarenhez igazoljon. Első szezonja a csapatnál nem sikerült túl jól, de 2020-ban két dobogós helyezéssel villantott.

Akkoriban voltak találgatások arról, hogy megbánta-e a lépést. Úgy tűnt, jól kijött az akkori csapatfőnökkel, Abiteboul-lal, akit egy fogadás után rábeszélt egy tetoválásra. A csapatnál azonban személyi változások történtek, Ricciardo pedig csapatot váltott.

Maga az Alpine tulajdonképpen már bejelentett két versenyzőt a 2023-as szezonra. Esteban Ocon hosszú távú szerződéssel rendelkezik, a nyári szünet kezdetén pedig bejelentették Oscar Piastrit Fernando Alonso sokkoló távozását követően. Kiderült azonban , hogy Piastri nem tudott erről a megállapodásról, várhatóan a McLarennél folytatja.

Az Alfa Romeo is opció lehet Ricciardo számára, mivel Csou Kuan-jü szerződése még nincs aláírva, bár nagyon valószínű, hogy az Alfa Romeo hosszabbít majd a kínai pilótával. Az újonc teljesítménye az év során egyre jobb lett, és általa pénz is kerül a csapat kasszájába, míg Valtteri Bottas személyében egy tapasztalt pilótát is lekötöttek több évre.

A Williamsnél egy hely továbbra is szabad. Úgy tűnik, hogy Nicholas Latifi Forma-1-es pályafutása véget ér, bár a pletykák szerint egy F2-es junior fogja betölteni ezt a helyet, vagy Nyck De Vries.

Az utolsó hely a rajtrácson az AlphaTaurinál van. Nagyon valószínűtlen, hogy Helmut Marko egy 33 éves, versenyzőt akarna szerződtetni, amikor azt szeretné, hogy ez a csapat végezze a fiatalabb pilóták felkarolását. A Forma-1-en kívül Ricciardónak az IndyCarban vagy a WEC-ben is lehetne még jövője.

