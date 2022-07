Ezekkel a módosításokkal finomhangolta az autóját a Ferrari a Brit Nagydíjra

A Ferrari teljesítménye egyáltalán nem hullámzott eddig a 2022-es szezon során, és csak az erőforrással kapcsolatos megbízhatósági problémák és a rossz stratégiai döntések miatt van 3 futamgyőzelmük szemben a Red Bull 7 sikerével.

Nem meglepő tehát, hogy az F1-75 radikális átalakítása helyett a Ferrari mérnökei az apró fejlesztésekben látják a sikerül kulcsát, ez trend pedig folytatódott a 2022-es Brit Nagydíjon is, ahova a csapatok többsége készült valamilyen újdonsággal.

Ferrari F1-75 new mirror, British GP Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari az azeri futamon megindított fejlesztését (kis kép) folytatta a visszapillantójával kapcsolatban, és kicsit lassan reagálva végre ők is elhelyezték azokat a szárnyakat, amelyeket a szabály szószerinti értelmezése alapján bemondhatnak tükörtartó elemnek is.

Továbbra is teljesen egyedi a Ferrari oldaldoboza, még akkor is, ha részben az Alpine is elindult az F1-75-ön látott medencés formához.

Ferrari F1-75 sidepod undercut comparison

Ahogyan az összehasonlításon is látható, a Ferrari tovább finomította a beömlő alatti alávágás formáját. Az még hangsúlyosabbá és nagyobbá vált a kék nyilak mentén, és még nagyobb teret engedett át a Venturi-csatornák bejárata fölött érkező levegőnek.

A nagy sebességű kanyarokkal teletűzdelt pályákra készült hátsó szárnyát a Ferrari Silverstone helyett már Kanadában felrakta a mezőny végéről rajtoló Charles Leclerc autójára, az új szárny hatásossága pedig megkérdőjelezhetetlen: Montrealban Leclerc 11,4 km/h-val volt gyorsabb a hátsó egyenesben, mint Carlos Sainz.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A hátsó szárny méretét a diffúzor fölött található derékszárnnyal együtt csökkentették, ami kisebb leszorítóerő mellett kisebb légellenállást is eredményez.

Miközben a Mercedes és a középmezőny csapatai már nyíltan beszélhetnek arról, hogy már elkezdtek 2023-ra készülni – Valtteri Bottas már kikotyogta, hogy az Alfa 2023-as modellje már a szélcsatornában van, a Ferrari 2018 óta most először harcol reális eséllyel a bajnoki címért, ezért érdekes lesz látni, hogy meddig folytatják a minden futamra valami apróságot stratégiájukat a 2022-es fejlesztési versenyben.

