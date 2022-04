Ezekkel a módosításokkal és kísérletekkel próbált közelebb kerülni az élmezőnyhöz a Mercedes

A Mercedes legnagyobb problémája a 2022-es Forma-1-es szezonban még mindig a W13 delfinezése, amely Imolában, ahol a jelenséget enyhítő DRS-t szinte egyáltalán nem használhatták a hétvége alatt, már fizikai fájdalmat okozott George Russellnek.

Akármennyire is próbálták korábban az ellenkezőjét kommunikálni, a delfinezés mértéke miatt a Mercedes még most sem lehet biztos abban, hogy a W13 egyáltalán elég jó alap-e ahhoz, hogy még 2022-ben, vagy pesszimistább becslések szerint átalakítva legalább 2023-ban felvegye a harcot a Ferrarival és a Red Bull-lal.

Amíg ki nem gyomlálják az autó delfinezését, a Mercedes csak apró fejlesztésekkel tud készülni, illetve Imolában is folytatták az előző versenyeken látott extenzív összehasonlító tesztjeiket.

Imolában az időmérőt megelőző első szabadedzésen ismét két különböző hátsó szárnyat hasonlított össze a Mercedes: Russell (jobbra) kapta a több leszorítóerőt termelő kialakítást, míg Hamilton a kivágott felső eleműt, amit egy Gurney-flappel toldottak meg, alkalmazkodva a körülményekhez.

Az időmérő előtt Hamilton autójára is felszerelték a több leszorítóerőt termelő kialakítást, azonban Andrew Shovlin, a Mercedes vezető pályamérnöke szerint a két hátsó szárny között annyira kicsi a különbség, hogy azok önmagukban nem befolyásolták az autók viselkedését.

A Mercedes imolai újdonságai az autó közepére csoportosultak, és mindegyik kapcsolódott a Mercedes egyedi oldalszekrény kialakításához. Annak érdekében, hogy javítsanak az autó hűtésén, egy harmadik terelőszárnyat raktak az utascella oldalára (piros nyíl), amivel még több levegőt szeretnének még pontosabban az oldalsó hűtőradiátorokhoz vezetni.

Mercedes W13 sidepod canards and SIS comparison Photo by: Giorgio Piola

Módosítottak a korábban éles vitákat kiváltó megoldáson, a SIS-t, azaz az oldalsó becsapódásgátlót fedő középső szárnyon is. Módosítottak a szárny profilján is (kék nyíl), és előrébb helyezték a visszapillantó tükröket is a korábbi változathoz képest, aminek módosítottak a függőleges tartóján is (fekete nyíl), ami szintén egy önálló szárnyelemként működik.

Mercedes W13 Floor comparison

A W13 padlólemezén végzett apró módosításaik is arról árulkodnak, hogy a Mercedes még mindig nem érti teljesen, mi okozza az autójuk delfinezését. Ezúttal közvetlenül a hátsó kerék előtt változtatták meg a padlólemez ívelését (sárga vonal). Ezzel a módosítással minden bizonnyal a tyre squirt-öt, azaz a gumik forgása alatt oldalra és előre kivetett alacsony sebességű levegőt próbálják meg jobban kontrollálni, ami a diffúzor jelentősége miatt a korábbiaknál is fontosabb terület lett a csapatok számára.